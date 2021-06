Xiaomi HyperCharge: 200W lader laadt smartphone volledig op in 8 minuten

Een nieuwe innovatie van het Chinese Xiaomi. De razendsnelle HyperCharge lader kan een smartphone in 8 minuten opladen. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van draadloos laden.

Xiaomi HyperCharge

Het opladen van een smartphone kan, afhankelijk van het toestel en de lader, enige tijd in beslag nemen. Vooral de high-end smartphones laden nu al steeds sneller op, en Xiaomi doet daar nog een schepje bovenop. Het bedrijf presenteert HyperCharge waarmee een smartphone nog sneller opgeladen kan worden.

Het gaat om twee laadtechnieken die het bedrijf presenteert. De draadloze oplader moet met een kracht van 120W kunnen opladen. In de video die het bedrijf deelt is een 4000 mAh accu in 7 minuten voor de helft opgeladen. Het volledig opladen neemt een kwartier tijd in beslag. Het echte nieuws gaat over de bedrade oplader. Deze kan met 200W opladen. Met 3,5 minuut is deze voor 50 procent opgeladen; het volledig opladen neemt een kleine 8 minuten in beslag. Het gaat in beide gevallen om een accu van 4000 mAh. Xiaomi gebruikt in de video een aangepaste Mi 11 Pro.

Onbekend is wanneer de eerste smartphones verschijnen van Xiaomi met de HyperCharge technologie.