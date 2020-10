Xiaomi komt met 80W Wireless Charging: volle accu in 19 minuten

De innovatie van fabrikanten voor hun smartphone zit anno deze tijd vooral in het snel laden van je mobiele telefoon. Xiaomi gaat een stap verder met 80W draadloos laden.

80W draadloos laden

Xiaomi heeft een nieuwe draadloos laden-technologie geïntroduceerd. De fabrikant presenteert de 80W Mi Wireless Charging-technologie waarmee het opladen van een smartphone razendsnel verloopt. Een speciaal systeem zorgt voor de koeling van de lader.

Met de nieuwe laadsnelheid wordt het mogelijk om een 4000 mAh accu van 0 naar 100 procent op te laden in een tijd van 19 minuten. Het opladen naar 10 procent neemt een minuut in beslag, het opladen naar 50 procent kost de lader slechts 8 minuten, zo stelt de Chinese fabrikant. Tot nu toe is de snelste draadloze lader die van Huawei met 40W.

De nieuwe technologie is bij Xiaomi nu te zien op een prototype, maar zal later natuurlijk zijn weg weten te vinden naar de definitieve smartphones. We verwachten dat Xiaomi de nieuwe techniek toepast in de Mi 11-serie, welke begin volgend jaar moet verschijnen.

