Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro en Mi 10T Lite aangekondigd: alle details

Geheel volgens verwachting heeft Xiaomi vandaag drie nieuwe high-end smartphones aangekondigd. De Mi 10-serie wordt uitgebreid met de T-modellen; de Mi 10T, Mi 10T Pro en Mi 10T Lite. De drie modellen komen ook naar ons land.

Xiaomi Mi 10T-serie officieel

Vandaag heeft Xiaomi drie nieuwe smartphones aangekondigd. De twee modellen hebben de namen Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro en Mi 10T Lite gekregen en doken eerder al meermaals op in het geruchtencircuit. Alle drie de telefoons bieden ondersteuning voor het 5G-netwerk en hebben een aantal andere overeenkomsten.

Allereerst bespreken we de overeenkomsten tussen de Mi 10T en Mi 10T Pro. Zo worden ze aangedreven door de Snapdragon 865 processor van Qualcomm en is er een 6,67 inch scherm. In tegenstelling van wat je waarschijnlijk zou verwachten is er geen AMOLED, maar een IPS LCD-beeldscherm. Dit betekent dan ook dat je de vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon terug kunt vinden. Wel levert het scherm een razendsnelle verversingssnelheid van 144Hz, zodat beelden en scrollen nog vloeiender lopen. In beide gevallen is er een Full-HD+ resolutie.

De 5000 mAh accu van de Mi 10T en Mi 10T Pro kan met 33W lekker snel worden opgeladen. Draadloos laden is niet mogelijk. Bij de Xiaomi Mi 10T heb je keuze uit 6GB of 8GB werkgeheugen met 128GB opslagruimte. Bij de Mi 10T Pro heb je 8GB RAM met 128 of 256GB opslagruimte tot je beschikking.

Verschil zien we met name terug bij de camera’s. Voorop is deze bij allebei 20 megapixel, achterop verschilt deze. De Mi 10T is uitgerust met een triple-camera met 64MP hoofdsensor. Deze wordt bijgestaan met een 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Bij de Xiaomi Mi 10T Pro komen we eveneens een triple-camera tegen, al zien we daar een 108 megapixel hoofdsensor tegen. Deze moet dus nog mooiere foto’s schieten. De camera’s van de twee devices zijn van alle gemakken voorzien, zodat je onder de verschillende omstandigheden mooie foto’s moet kunnen maken.

Xiaomi rust de Mi 10T smartphones uit met dubbele speakers; een 3,5 millimeter aansluiting ontbreekt. Vanuit de doos ondersteunt het toestel dual-sim en is er MIUI 12, gebaseerd op Android 10.

Xiaomi Mi 10T Lite

Dan is er ook nog de nieuwe Xiaomi Mi 10T Lite. Deze smartphone biedt een Snapdragon 750G octa-core chipset met ondersteuning voor 5G. Hij wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen met de keuze aan 64GB of 128GB aan opslagruimte. Daarnaast heeft dit toestel een 4820 mAh accu met 33W snelladen aan boord. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de telefoon.

Net als zijn twee grotere broers is er een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm. Deze levert bij de Mi 10T Lite een verversingssnelheid van 120Hz. Er is een quad-camera aanwezig; 64MP hoofdsensor, 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor. Voorop zit een 16MP front-camera.

Beschikbaarheid

De Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro en Mi 10T Lite komen alle drie naar Nederland. De Mi 10T komt in Cosmic Black op de markt voor 449 euro. Je krijgt dan de variant met 6GB RAM en 128GB opslagruimte. De Xiaomi Mi 10T Pro kost je 599 euro (8GB/128GB) of 649 euro (8GB/256GB). Je kunt hierbij kiezen uit de kleuren Cosmic Black, Lunar Silver en Aurora Blue. In oktober starten de pre-orders.

In november komt de Xiaomi Mi 10T Lite naar Nederland. Deze kost 279 euro (6GB/64GB) en 329 euro (6GB/128GB). Er is keuze uit de kleuren Atlantic Blue, Pearl Gray en Rose Gold Beach.