Xiaomi presenteert nieuwe MIUI 12-skin: dit is er nieuw

Xiaomi heeft een nieuwe versie van haar eigen Android-schil aangekondigd. Met MIUI 12 krijgen gebruikers een hoop verbeteringen en nieuwe functies tot hun beschikking.

MIUI 12

MIUI 12 is de nieuwe naam van de schil die de Chinese fabrikant Xiaomi over de Android-interface legt. Met MIUI 12 is het ontwerp van de interface verbeterd en zijn er nieuwere, snellere animaties. De nieuwe Dark Mode 2.0 feature brengt de mogelijkheid tot het dimmen van de helderheid van wallpapers en ook moet het lettertype beter en prettiger leesbaar zijn. Tevens zijn er nieuwe ontwerpen voor het Always On Display.



Beter en sneller

Xiaomi geeft aan dat MIUI 12 veel sneller moet zijn en meer gestroomlijnd is. Er zijn ook nieuwe gestures waarmee je direct vanuit een notificatie een app kunt starten als drijvend venster. In het instellingenmenu is te zien dat Xiaomi het design van bijvoorbeeld de systeeminformatie en het accuverbruik heeft vernieuwd. Gebruikers krijgen meer grafieken en diagrammen voorgeschoteld.



Live Wallpapers

Met de nieuwe Super Wallpapers in MIUI 12 heeft het bedrijf 3D-modellen gemaakt van bijvoorbeeld Mars en de aarde. Wanneer de avond valt, worden deze wallpapers ook aangepast. Er zijn ook nieuwe privacy-machtigingen toegevoegd, waarbij je bijvoorbeeld permissies in kunt trekken als de app gesloten wordt. In MIUI 12 kunnen gebruikers ook zien welke gegevens verzameld worden door een applicatie.

AI Calling

Een andere nieuwe toevoeging is AI Calling, een functie die van pas kan komen voor mensen met gehoorproblemen. Middels kunstmatige intelligentie en transcriptie kan de inhoud van een gesprek geanalyseerd worden, waarbij de telefoon mogelijke antwoorden laat zien. Onduidelijk is of deze functie ook in het Nederlands werkt.

Mi Health

Xiaomi geeft ook de Mi Health toepassing verbeteringen mee. De activiteitstracking moet beter zijn dankzij nieuwe AI algoritmes. Daarbij kan het je slaap monitoren zonder extra apparaten; je hoeft alleen maar je smartphone onder je kussen te leggen, zo stelt de fabrikant.

De nieuwe skin is door Xiaomi ook voorzien van een vernieuwde weer-app en een betere Picture-in-Picture modus. Ook vinden we bij de snelle instellingen nieuwe animaties terug in MIUI 12.

MIUI 12 zal vanaf eind juni 2020 beschikbaar zijn in China. Vanaf nu wordt er in dat land getest met een beta-versie. Tegen die tijd zullen we ook te horen krijgen welke toestellen hier de update nar MIUI 12 zullen krijgen. Verder is het instellingenscherm vernieuwd, welke duidelijker moet zijn en er zijn tal van andere (kleinere) verbeteringen doorgevoerd.

MIUI 12 is very competitive based on Android OS and even surpasses iOS in some respects. I have upgraded Mi10 Pro to MIUI 12 and this super wallpaper is very popular. pic.twitter.com/kCeKMVZfFt — Ice universe (@UniverseIce) April 27, 2020

