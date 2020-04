MIUI 12: eerste screenshots tonen enkele veranderingen

De nieuwste versie van de skin van Xiaomi is MIUI 11. Eerder werd MIUI 12 al aangekondigd en nu zien we de eerste beelden van de nieuwe skin.

MIUI 12 screenshots

Xiaomi is achter de schermen druk bezig met het ontwikkelen van de nieuwe MIUI 12 skin. Deze laag over het Android-besturingssysteem moet later uitgebracht worden. Er zijn nu screenshots uitgelekt zodat we een beter beeld krijgen van de interface-skin van MIUI 12.

Het moet er in MIUI 12 allemaal wat gestroomlijnder uitzien. Op dit moment is het een beta-versie, dus er kan nog wel het één en ander veranderen. Ook zien we bij de accuduur een nieuwe grafiek met verbeteringen en zijn bepaalde instellingen in een nieuw jasje gestoken.

