Xiaomi teaser: aankondiging nieuwe Xiaomi Mi 10T-serie op 30 september

We kunnen een nieuwe aankondiging van Xiaomi verwachten. De fabrikant haalt op 30 september het doek van haar nieuwe generatie smartphones. Het gaat om de Xiaomi Mi 10T series.

Xiaomi Mi 10T aankondiging

De toestellen uit de nieuwe Xiaomi Mi 10T-series kwamen eerder al in het nieuws. Naar verwachting zullen er in ieder geval twee modellen deel uitmaken van deze nieuwe reeks. Zo’n twee weken geleden zaken we al persfoto’s van de Xiaomi Mi 10T serie. Alles lijkt hierbij om de camera te draaien. Dat lijkt de nieuwe teaser ook duidelijk te maken.

Bij de Xiaomi Mi 10T Pro verwachten we een Snapdragon 865+ processor en een 108 megapixel camera. Daarbij lijkt er een LCD-scherm te komen, en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Mi 10T zou een Snapdragon 865 meekrijgen en een 64MP hoofdcamera. Alle details over de toestellen hebben we verzameld in het artikel met de Mi 10T persfoto’s.

Op 30 september om 14:00 uur zullen we alles te weten komen over de nieuwe toestellen van Xiaomi. Natuurlijk houdt DroidApp je ook op de hoogte.