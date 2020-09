Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro duiken op in persfoto’s

Er zijn persfoto’s verschenen van twee nieuwe smartphones van Xiaomi. Het gaat om uitbreiding voor de Mi 10-serie; de Mi 10T en de Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T Pro opgedoken

Xiaomi staat bekend om haar zeer uitgebreide portfolio. Misschien wel zo uitgebreid dat het onoverzichtelijk wordt. Zo is er niet alleen de Mi- en Redmi-serie, maar zijn daar ook weer verschillende modellen onder geplaatst. Denk aan Pro, Lite of Ultra. Nu krijgen we nieuws over de Xiaomi Mi 10T Pro, als opvolger voor de huidige Mi 10 Pro.

Duidelijk is dat de Xiaomi Mi 10T Pro uitgerust zal worden met een Snapdragon 865 processor, samen met dus ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er zal een 108 megapixel aanwezig zijn, samen met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor een paar tientjes meer krijg je 256GB aan geheugen.

Op de foto’s is te zien dat aan de rechterkant van de smartphone een vingerafdrukscanner is te zien. Opvallend is dat het toestel een LCD-scherm lijkt te krijgen, in tegenstelling tot een AMOLED bij de huidige Mi 10-serie. De verversingssnelheid van het scherm zou uit moeten komen op 144Hz.

De prijs voor de Mi 10T Pro zou starten bij 640 euro.

Mi 10T

Dan is er ook nog nieuws over het ‘standaard’ model; de Mi 10T. Deze telefoon krijgt volgens Amazon Spanje ook een Snapdragon 865 processor mee. De smartphone zou geleverd worden met 6GB RAM en 128GB opslagruimte. De hoofdcamera telt 64MP bij de Mi 10T. De prijs zou uitkomen op 550 euro.

Het is niet bekend wanneer we de nieuwe smartphones kunnen verwachten. Eerder liet de fabrikant weten met een 5G-smartphone in de Mi 10-serie te komen die minder dan 300 euro zou gaan kosten.

