Xiaomi verkocht 28,3 miljoen smartphones in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 zijn er door Xiaomi minder smartphones verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch kan het bedrijf tevreden zijn met de nieuwste cijfers die naar buiten zijn gebracht.

Xiaomi in Q2 2020

Xiaomi heeft de nieuwe kwartaalcijfers naar buiten gebracht waarin het een aantal cijfers uitlicht. Over het tweede kwartaal van dit jaar heeft Xiaomi een omzet geboekt van omgerekend 7,8 miljoen dollar. De omzet ligt hiermee 3,1 procent hoger ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. De winst kwam in Q2 2020 uit op omgerekend 650 miljoen dollar, een stijging van 129,8 procent.

Het hoofdproduct van Xiaomi blijft de smartphone. De fabrikant wist er in het tweede kwartaal 28,3 miljoen van te verkopen. Dit is een lager aantal dan vorig jaar, toen de teller op 29,2 miljoen toestellen stond. Verschillende fabrikanten, waaronder Xiaomi had last van de Covid-19 pandemie waardoor onder andere fabrieken stil kwamen te liggen.

China blijft een zeer belangrijke markt voor Xiaomi, maar juist ook de Europese markt heeft flink bijgedragen aan het succes. De omzet van Xiaomi in Europa zou in vergelijking met vorig jaar met 64,9 procent gestegen zijn, zo meldt Canalys in een onderzoek. In internationale markten steeg de verkoop van smartphones met een prijs welke hoger ligt dan 300 euro, met 99,2 procent.

Xiaomi heeft een groot aantal toestellen uitgebracht in Nederland. Op DroidApp bespraken we onlangs in onze uitgebreide Xiaomi Redmi Note 9 Pro review, dat je voor een hele nette prijs een uitstekende accu, goede camera en erg fijn toestel krijgt.

Xiaomi Redmi 9A Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 98,19 euro