Xiaomi Redmi 9A nu te koop in Nederland voor 99 euro

Een basis-smartphone met nette specificaties voor een bedrag van 99 euro. Xiaomi heeft de Redmi 9A uitgebracht in Nederland, en we zetten alle details op een rij.

Xiaomi Redmi 9A kopen

Xiaomi heeft een opvallende manier van naamgeving aan toestellen. Niet alleen is er de Redmi 9-serie, je hebt ook nog de Mi 9 en de Redmi Note 9-serie. Onlangs verscheen onze uitgebreide Xiaomi Redmi Note 9 Pro review, een erg uitgebreid toestel dat stiekem niet eens onderdoet voor high-end smartphones, maar dan stukken goedkoper. Enfin, het gaat nu om de Xiaomi Redmi 9A. Deze smartphone is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar, zo blijkt uit de toestel-database van DroidApp.

De Xiaomi Redmi 9A is een betaalbaar toestel zonder overbodige poespas. Voor 99 euro krijg je een smartphone met een 6,53 inch scherm een HD+ resolutie. De telefoon heeft 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Verder heeft de Xiaomi Redmi 9A ondersteuning voor dual-sim, is er WiFi, Bluetooth en een 3,5 millimeter audio-aansluiting.

Foto’s maak je met de 13 megapixel camera aan de achterkant of 5 megapixel front-camera. Interessant bij de Redmi 9A is de aanwezigheid van de 5000 mAh accu, wat flink is. Daarnaast is er een octa-core processor en draait de 9A direct op Android 10 met de MIUI 11 skin.

Wil je de Xiaomi Redmi 9A kopen, dan kun je direct terecht bij Bol.com, Amazon en Belsimpel. Je hebt de keuze uit blauw en zwart.