Xiaomi Mi 10 Ultra aangekondigd: 120x zoom, 120Hz display en 120W opladen

Het is de tiende verjaardag van Xiaomi en dat viert de fabrikant met een krachtpatser van een smartphone. We zien de Xiaomi Mi 10 Ultra, voorzien van alles wat je nodig hebt.

Xiaomi Mi 10 Ultra officieel

Het is zover; Xiaomi heeft een enorm krachtige smartphone aangekondigd boordevol mogelijkheden. Dit betekent dat de smartphone van alle gemakken is voorzien. De Mi 10 Ultra is uitgerust met een 120Hz AMOLED-scherm met een grootte van 6,67 inch en ondersteuning voor 10-bit en een resolutie van 2340 x 1080 pixels.

Daarnaast wordt de nieuwe Xiaomi Mi 10 Ultra geleverd met een Snapdragon 865 chipset, is er 5G-ondersteuning en een 20 megapixel front-camera. Achterop is er een quad-camera met 48MP hoofdlens, 20MP groothoek, 48MP periscoop met 120x digitale zoom/5x optische zoom en 12 megapixel lens met dieptesensor en 2x optische zoom.

De Xiaomi Mi 10 Ultra heeft een 4500 mAh accu, en die kan met een bloedgang opgeladen worden; 120 watt. Ook kan het met een kracht van 50w draadloos laden. Verder wordt de smartphone geleverd met Android 10 met MIUI 12.

Als eerst komt het toestel naar China. Daar komt het toestel met 8GB/128GB voor omgerekend 650 euro. Verder is er een 8GB/256GB voor 690 euro, 12GB/256GB voor 740 euro en een 16GB/512GB voor 860 euro. Overigens zijn dit omgerekende bedragen zonder heffingen. Het is niet bekend of het toestel ook naar Nederland komt.