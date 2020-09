Xiaomi opent 2 oktober eerste Mi Store winkel in Nederland

Xiaomi komt met een eigen Mi Store winkel naar Nederland, zo kunnen we je melden. De fabrikant kwam eerder al met het nieuws dat er een Nederlandse winkel aan zat te komen.

Xiaomi winkel naar Nederland

Apple heeft eigen winkels, Huawei en Samsung eveneens en nu volgt Xiaomi. De Chinese fabrikant is nog niet gek lang officieel in Nederland actief, maar er wordt flink aan de weg getimmerd. DroidApp kan nu melden dat de fabrikant een eigen winkel gaat openen in Nederland.

De winkel wordt gehuisvest in Rotterdam, waar het op 2 oktober de deuren opent. Je kunt het filiaal vinden aan de Korte Lijnbaan 11 in de stad. Je zult hier verschillende nieuwe producten zien van Xiaomi, en ook moet het mogelijk zijn om producten aan te schaffen. Het is nu niet bekend welke producten er allemaal verkocht gaan worden en voor welke prijs.

De Xiaomi winkel in Rotterdam opent op 2 oktober om 12:00 uur. Dit zal gevierd worden met een feestelijke opening en het kans maken op prijzen. Het is niet bekend of er nog meer vestigingen worden geopend in ons land.