Xiaomi Mi Note 10 Lite wordt bijgewerkt met grote MIUI 12 update

Xiaomi rolt in Nederland een nieuwe update uit voor de Mi Note 10 Lite. De smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met de MIUI 12 update. Hiermee profiteer je van een reeks verbeteringen.

MIUI 12 voor de Mi Note 10 Lite

Xiaomi heeft in de afgelopen tijd al voor meerdere devices de update beschikbaar gesteld naar MIUI 12. Jan-Paul laat aan DroidApp weten dat zijn toestel deze update heeft mogen ontvangen. Met MIUI 12 worden verschillende nieuwe features toegevoegd die we eerder uitgelicht hebben in dit artikel over MIUI 12.

Nieuw zijn bijvoorbeeld de mooie live wallpapers die Xiaomi heeft gemaakt. Daarnaast kun je gebruik maken van de nieuwe gestures, is het instellingen-menu verbeterd, zijn er nieuwe app-machtigingen in te stellen en is de Mi Health app uitgebreid. Jan-Paul laat verder weten dat zijn Mi Note 10 Lite is bijgewerkt naar beveiligingsupdate augustus 2020.

De update wordt nu uitgerold naar het toestel.