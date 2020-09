Poco X3 vanaf nu te pre-orderen in Nederland: met extra voordeel

Goed nieuws voor degenen die op zoek zijn naar een betaalbare, maar degelijke smartphone. De Poco X3 NFC is vanaf nu te bestellen in Nederland.

Poco X3 pre-order

Van de week kwam het dochtermerk van Xiaomi met de aankondiging van de Poco X3 NFC. De nieuwe smartphone is van alle gemakken voorzien en dat ook nog eens in een stijlvol jasje. De smartphone kan vanaf nu ge-preorderd worden in ons land.

De Poco X3 NFC is voorzien van een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daarbij heeft het toestel een Snapdragon 732G processor, een enorme 5160 mAh accu met 33W snelladen en is er een quad-camera. Alle details lees je in het artikel van de aankondiging.

Vanaf vandaag kun je de Poco X3 NFC pre-orderen voor een bedrag van 229 euro (6GB+64GB) en 269 euro (6GB+128GB). Echter, van nu tot en met 14 september 23:59 uur kun je ze kopen voor 199 en 249 euro. Poco verkoopt de toestellen via Belsimpel. Tijdelijk krijg je er ook nog een Mi Band 5 bij.