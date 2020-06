Poco F2 Pro aanbieding: top-smartphone alleen nu voor 499 euro

Op zoek naar voordeeltjes? We hebben er weer eentje voor je. De splinternieuwe Poco F2 Pro is alleen nu verkrijgbaar voor de prijs van 499 euro. De Poco F2 Pro is de nieuwste high-end smartphone en heeft vrijwel alle mogelijkheden aan boord die je nodig hebt.

Poco F2 Pro aanbieding

Op 17 en 18 juni kun je profiteren van een flinke korting op de nieuwste Poco F2 Pro. De high-end smartphone van Poco, dochtermerk van Xiaomi, werd onlangs aangekondigd en is de opvolger van de succesvolle Pocophone F1. Aan boord van het toestel is een krachtige Snapdragon 865 processor, samen met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Daarbij kun je de flinke 4700 mAh accu snel weer opladen met 30W fast charge. In 63 minuten moet hij weer volledig volgeladen zijn.

Niet onbelangrijk, de telefoon biedt ook ondersteuning tot het 5G-netwerk. Verder heeft de Poco F2 Pro een 6,67 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Er is een uitgebreide quad-camera met 64MP hoofdlens, 13MP groothoeklens, 5MP telefoto lens en 2MP dieptesensor. Je kunt eventueel ook filmen in 8K of in 4k, waarbij dat laatste met 60 frames per seconde kan. De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm en ook is er een 3,5 millimeter aansluiting op het toestel aanwezig. Vanuit de doos draait de Poco F2 Pro op Android 10 met de MIUI skin. De fabrikant heeft twee Android-upgrades beloofd.

Flash Sale

De fabrikant heeft de Poco F2 Pro met 6GB/128GB in de zogenoemde Flash Sale geplaatst. Deze is vandaag begonnen en duurt tot en met 18 juni 23:59. Je krijgt hierbij de smartphone voor een bedrag van 499 euro. Na de sale komt de prijs weer op het normale niveau te liggen, dat is 599 euro. De 8GB/256GB versie van de Poco F2 Pro doet niet mee aan de actie.

Overigens, de Poco F2 Pro aanbieding is alleen geldig bij Coolblue en bij Belsimpel.