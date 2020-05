Xiaomi kondigt Redmi Note 9, 9 Pro, Mi 10 Lite en Mi Note 10 Lite aan voor Nederland

Het hoge woord is eruit. Xiaomi heeft aangekondigd dat we nieuwe smartphones van de fabrikant kunnen verwachten in ons land. De Chinese fabrikant brengt de Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro, Mi 10 Lite en Mi Note 10 Lite uit in ons land.

Xiaomi’s naar Nederland

In Nederland worden meer nieuwe Xiaomi-toestellen uitgebracht. Het gaat om eerder uitgebrachte toestellen, die nu dus hun weg naar ons land weten te vinden. Xiaomi brengt de Xiaomi Mi 10 Lite met ondersteuning voor het 5G netwerk uit. We zetten alle details voor je op een rij.

Xiaomi Redmi Note 9: een smartphone met een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm. De telefoon wordt aangedreven door een Helio G85 processor van MediaTek. Daarbij rust Xiaomi de smartphone uit met 3/4GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte. Er is een quad-camera, 5020 mAh accu, Android 10 en de MIUI skin. De versie van 3GB/64GB kost 199,99 euro, de 4GB/128GB gaat over de toonbank voor 229,99 euro.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Dit toestel heeft een 6,67 inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 720G processor en een quad-camera met 64MP hoofdlens. Daarbij wordt het toestel geleverd met 6GB aan werkgeheugen, een 5020 mAh met 30W snelladen en Android 10. Bij de Redmi Note 9 bedraagt de laadsnelheid 18W. De 64GB geheugen versie gaat 269,90 euro kosten, de versie met 128GB kost je 299,90 euro.

Xiaomi Note 10 Lite: Xiaomi heeft veel namen en toestellen, en een daarvan is de Xiaomi Note 10 Lite. Deze smartphone wordt geleverd met een 6,47 inch AMOLED-scherm met gebogen schermranden. Aan boord vinden we een Snapdragon 730G chipset, quad-camera met 64MP hoofdsensor, 5260 mAh accu met 30W snelladen en 6GB aan werkgeheugen. Kies je voor de Xiaomi Note 10 Lite met 64GB opslag, dan kost je die 369,90 euro, voor het dubbele aan opslagruimte (128GB) kost 399,90 euro.

Xiaomi Mi 10 Lite: De Xiaomi Mi 10 Lite krijgt als enige van deze toestellen ondersteuning voor 5G. Daarbij is het toestel uitgerust met een 6,57 inch AMOLED-scherm, een 4160 mAh batterij en deze kan opgeladen worden met 20W. De Mi 10 Lite heeft een quad-camera met 48MP hoofdcamera en verschijnt met 6GB werkgeheugen. De smartphone kost je 349 euro voor de variant met 64GB en 399 euro met 128GB.

Release

De Redmi Note 9-serie is vanaf nu beschikbaar in ons land, de Mi (Note) 10 Lite komt in juni naar Nederland. Je kunt de toestellen vinden bij Belsimpel. We hebben de linkjes hier op een rij gezet. Xiaomi Redmi Note 9 (link), Redmi Note 9 Pro (link), Mi Note 10 Lite (link), Mi 10 Lite (link).