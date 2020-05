Xiaomi komt met Redmi Note 9 (Pro) en Mi Note 10 Lite naar Europa

Het Europese smartphone-portfolio van Xiaomi wordt verder uitgebreid. De fabrikant heeft voor de Europese markt de Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro en de Mi Note 10 Lite aangekondigd. We zetten de specificaties en details op een rijtje.

Redmi Note 9 (Pro) naar Europa

De toestellen van Xiaomi weten steeds beter hun weg te vinden naar Europese landen. Daar worden nu drie toestellen aan toegevoegd; de Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro en de Xiaomi Mi Note 10 Lite. Eerder werden de toestellen al aangekondigd voor de markt in India, al zijn er wel verschillen tussen de Indiase toestellen en de versie die in Europa uitgebracht wordt. Volgens de berichten moeten deze toestellen nu ook naar Europa komen en zullen we ze ook in Nederland gaan zien.

Xiaomi Redmi Note 9

De Xiaomi Redmi Note 9 is voorzien van een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm met een punch-hole. Hierin is de 13 megapixel front-camera geplaatst. Aan de achterzijde is de smartphone uitgerust met een quad-camera opstelling. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdlens, 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP sensor voor de diepte en voor macro-shots. De vingerafdrukscanner is onder de cameramodule geplaatst.

Aan boord vinden we verder een MediaTek Helio G85 processor met 3/4GB RAM en 64/128GB opslagruimte. Daarbij is er een 5020 mAh accu met 18W snelladen, Android 10, MIUI skin, infraroodpoort, een 3,5 mm aansluiting voor een headset en NFC. De prijs zou omgerekend uitkomen op een bedrag van rond de 185 euro. Of dit ook de prijs wordt voor Nederland is niet bekend.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Dan is er ook nog de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Deze smartphone heeft een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm en een Snapdragon 720 processor. Hij komt in twee configuraties beschikbaar; met 6GB RAM en 64GB opslagruimte of met 6GB RAM met 128GB opslagruimte. Daarbij krijgt het toestel een vingerafdrukscanner welke aan de zijkant is geplaatst.

De camera is voorzien van vier lenzen; een 64MP hoofdlens, 8MP groothoek, 5MP macro en 2MP dieptelens. De accu is eveneens geleverd met een capaciteit van 5020 mAh, maar kan met 30W snel opgeladen worden. De prijs van dit toestel zou starten bij omgerekend 250 euro (6GB/64GB) en 275 euro (6GB/128GB).

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Er is ook uitbreiding voor de Mi Note 10-serie. We zien nu de Xiaomi Mi Note 10 Lite. Deze smartphone wordt geleverd met een 6,47 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een Snapdragon 730G chipset, 6 aan werkgeheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte. De smartphone wordt geleverd met een flinke 5260 mAh accu die met 30W snel opgeladen kan worden.

De Xiaomi Mi Note 10 Lite krijgt een quad-camera met 64MP hoofdlens. Daarbij kun je gebruik maken van de 8 megapixel groothoeklens, 5MP macrolens en 2MP dieptelens. Het toestel komt naar Europa voor 369 euro voor de variant met 64GB opslagruimte en 399 euro met 128GB opslagruimte. Later zullen de details en prijzen voor de Nederlandse markt bekend gemaakt worden.