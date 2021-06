Samsung Galaxy S10-serie krijgt juni-update; Xiaomi Mi 10T (Pro) met MIUI 12.5

Samsung rolt in Nederland en België een update uit voor de Galaxy S10-serie. Voor de Galaxy S10, S10e en S10+ wordt de nieuwe beveiligingsupdate van juni 2021 uitgerold. Voor de Xiaomi Mi 10T (Pro) wordt MIUI 12.5 uitgerold.

Galaxy S10: juni-patch

Vanaf nu kunnen de drie toestellen uit de Samsung Galaxy S10-serie de nieuwste beveiligingsupdate verwachten. Beveiligingsupdate juni 2021 wordt vanaf nu uitgerold naar de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e en Galaxy S10+. Vers van de pers is de update. want vandaag werden pas details naar buiten gebracht over de update door Google.

Bart meldt ons dat hij de update aangeboden heeft gekregen op zijn Galaxy S10. De update is een ruime 150MB groot en lijkt verder geen veranderingen te bevatten. Dit betekent dat we alleen een nieuwe beveiligingsupdate zien, en geen verdere nieuwe functies. Mocht je toch nog wijzigingen opmerken, laat het ons dan zeker weten.

Xiaomi Mi 10T (Pro)

Voor de Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro is Xiaomi gestart met het verspreiden van de MIUI 12.5 update. Deze update brengt verschillende optimalisaties en verbeteringen, waaronder in de interface. Xiaomi belooft snelheidsverbeteringen, directe reactie op gebaren, meer weergavevermogen en andere verbeteringen. De update kan gefaseerd uitgerold worden, waardoor het even kan duren totdat deze bij iedereen tevoorschijn komt.

