Poco F2 Pro met krachtige specificaties nu verkrijgbaar voor 599 euro

De Pocophone F1 was de eerste high-end smartphone van Xiaomi’s-dochtermerk Poco. Kort geleden was daar de aankondiging van een opvolger, de Poco F2 Pro. Die smartphone, met 5G en krachtige specificaties, kun je nu voor 599 euro in Nederland kopen. Wat krijg je voor dat bedrag?

Poco F2 Pro verkrijgbaar in Nederland

In Nederland kunnen we nu de Poco F2 Pro kopen, de nieuwste smartphone van het dochtermerk van Xiaomi. Poco heeft de prijs van het toestel inmiddels wat verhoogd, maar is gezien de mogelijkheden en specificaties nog altijd lager dan die van de concurrentie. De stijlvolle smartphone is voorzien van een 6,67 inch AMOLED-scherm en beslaat de hele voorkant. Geen opening voor de camera of dergelijke, want de smartphone is uitgerust met een pop-up camera met 20 megapixel.

Aan de achterzijde heeft de Poco F2 Pro een quad-camera met 64 megapixel hoofdsensor. Daarbij is er nog 13 megapixel groothoeklens, 5MP macrolens en een 2MP dieptesensor. Met de camera kan in 8K gefilmd worden, maar ook in 4K met 60fps. De smartphone wordt aangedreven door de snelle Qualcomm Snapdragon 865 octa-core chipset, welke ook ondersteuning biedt tot het 5G-netwerk.

Poco heeft de F2 Pro uitgerust met 128GB of 256GB aan opslagruimte en 6GB of 8GB aan werkgeheugen. De telefoon biedt natuurlijk NFC en beschikt over een in-display vingerafdrukscanner. Vanuit de doos is de smartphone voorzien van Android 10 en vind je hier overheen de MIUI skin. De accu heeft een flinke capaciteit van 4700 mAh en kan met 30W snel opgeladen worden.

Je kunt vanaf nu de Poco F2 Pro kopen bij Coolblue, Bol.com en Belsimpel