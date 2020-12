Poco start uitrol Android 11 voor Poco F2 Pro

Poco is begonnen met de uitrol van een grote update voor de Poco F2 Pro, het meest recente high-end toestel van de fabrikant. Het toestel krijgt de update naar Android 11.

Android 11 voor Poco F2 Pro

De eerste berichten druppelen binnen over een grote update voor de Poco F2 Pro. De bijna 3GB grote update bevat al het nieuws van Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Ondanks dat het een grote update is, meldt de changelog enkel dat dit een “Stable MIUI based on Android 11” update is. Verder zien we dat er verbeteringen zijn voor de camera. Er zijn drie nieuwe AI watermerken, nieuwe templates voor vlogs en je kunt vlogs nu opslaan als concept.

Dankzij Android 11 kun je profiteren van een hoop nieuwe functies. Denk aan Chat Bubbles, het nieuwe power-menu met bediening voor slimme apparaten, verbeterde notificaties en mediabediening en meer nieuwe privacy-opties. Verder vind je in MIUI een aantal verbeteringen, die we terugzien in MIUI 12. Dit bestaat onder andere uit nieuwe wallpapers, aanpassingen in de interface en verschillende andere verbeteringen.

Poco rolt de update voor de Poco F2 Pro gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.