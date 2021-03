Poco X3 Pro vanaf nu te koop in Nederland: Poco F3 met korting

Poco was tot voor kort het dochtermerk van Xiaomi, inmiddels staat het wat meer op eigen benen. De fabrikant heeft nu een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland; de Poco X3 Pro. We zetten de details hiervan op een rij.

Poco X3 Pro in Nederland uitgebracht

Er is een nieuwe smartphone te vinden in de (digitale) telefoonwinkels. Het is de Poco X3 Pro die een ruime week geleden aangekondigd werd. Overigens, wil je hem niet kopen, bij DroidApp kun je de Poco X3 Pro winnen!

De Poco X3 Pro heeft een 6,67 inch Full-HD+ scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 860 chipset, heeft een flinke 5160 mAh accu en kan met 33W snel opgeladen worden. Daarbij heeft de smartphone van Poco een quad-camera vol mogelijkheden en een 48 megapixel hoofdcamera. Verder is er tenminste 6GB aan werkgeheugen, Android 11 en kun je kiezen uit verschillende kleuren.

Je kunt de Poco X3 Pro aanschaffen bij Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Poco F3

Dan is er ook nog een andere smartphone van Poco. De Poco F3 is een high-end model met een Snapdragon 870-chipset. Er is 5G-ondersteuning, een triple-camera met 48MP hoofdlens, 6,67 inch 120Hz scherm en een 4520 mAh accu die je met 33W snel weer kunt opladen. Alleen vandaag en morgen kun je de Poco F3 kopen met flink korting; je bespaart namelijk 50 euro bij Belsimpel.

