Poco presenteert nieuwe Poco X3 Pro en Poco F3 met scherpe prijzen

Poco heeft vorige week bekend gemaakt dat het verder losgeweekt wordt van Xiaomi. Nu is er ander nieuws; de aankondiging van de Poco X3 Pro en Poco F3. We praten je helemaal bij.

Poco X3 Pro en F3

Vandaag heeft Poco een tweetal nieuwe toestellen gepresenteerd, welke we ook in Nederland terug zullen gaan zien. De details zetten we op een rijtje. Bij de Poco X3 Pro heb je een uitgebreide smartphone, bedoeld voor de fanatieke gamers en techfans. De Poco F3 is slank, licht van gewicht en uitgerust met specificaties die je mag verwachten bij een high-end smartphone.

Poco X3 Pro

We beginnen met de Poco X3 Pro, waarbij direct de de flinke accucapaciteit van 5160 mAh opvalt. Middels de 33W fast charger is het toestel ook weer snel opgeladen. Verder is de smartphone uitgerust met een met een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm, welke een verversingssnelheid aflevert van 120Hz. Bescherming voor het display is er ook, dankzij Corning Gorilla Glass 6.

De Poco X3 Pro, welke verkrijgbaar wordt in de kleuren Phantom Black, Frost Blue en Metal Bronze is aan de zijkant voorzien van een vingerafdrukscanner en er is een snelle Snapdragon 860 processor van Qualcomm. Poco brengt het toestel uit in de variaties 6GB RAM+128GB opslagruimte en 8GB+256GB.

Verder zien we dual-speakers en heeft de Poco X3 Pro een quad-camera. Deze biedt een 48 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een groothoeklens, macrolens en dieptesensor. Vanaf 26 maart is de Poco X3 Pro verkrijbaar bij Poco zelf en Bol.com. De 6GB+128GB gaat over de toonbank voor 249 euro, de versie met 8GB+256GB kost je 299 euro. Tijdelijk krijg je met de Early Bird korting van 50 euro.

Poco F3

Dan is er ook nog de Poco F3, de nieuwste high-end van de Chinese fabrikant. Dit toestel kan gezien worden als de opvolger van de Pocophone F1 van de fabrikant. Dit toestel is uitgerust met de recent gelanceerde Snapdragon 870 processor, inclusief de ondersteuning voor het 5G-netwerk en WiFi 6-ondersteuning. De smartphone van Poco biedt verder een 6,67 inch AMOLED-scherm (120Hz) met HDR10+ support.

Poco is trots op het gewicht van 196 gram, al is dit een vrij gemiddeld gewicht. Wel is het toestel met een dikte van 7,8 millimeter erg dun te noemen. Bij de smartphone zien we een triple-camera met 48 megapixel hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Met Audio Zoom wordt bij het inzoomen ook ‘de microfoon ingezoomd’ voor het betere geluid. Aan de voorzijde is er een 20 megapixel front-camera, met ondersteuning voor de speciale selfie nachtmodus.

De Poco F3 heeft een 4520 mAh accu en kan met 33 watt in 52 minuten opgeladen worden. Het toestel wordt uitgebracht in de kleuren Arctic White, Night Black en Deep Ocean Blue. Ook hierbij kun je kiezen uit de configuraties 6GB+128GB en 8GB+256GB. Eind maart komt de F3 beschikbaar voor respectievelijk 349 en 399 euro. Op 30 en 31 maart kun je profiteren van de Early Bird korting van 50 euro. Je kunt de F3 kopen bij Poco en bij Belsimpel.

Poco X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend