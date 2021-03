Poco wordt verder losgeweekt van Xiaomi en komt met nieuwe plannen

Xiaomi is al sinds langere tijd actief in Nederland, maar ook dochterbedrijf Poco is dat. Nu wordt Poco steeds verder losgeweekt van Xiaomi, zo maakt het bedrijf vandaag bekend.

Poco met nieuwe plannen voor Nederland

Met een eigen online retailkanaal heeft telefoonmerk Poco het startschot gegeven voor een eigen strategie in Nederland. Met deze stap wordt het bedrijf verder losgekoppeld van Xiaomi. Door een eigen website te lanceren, wil het merk de onafhankelijkheid verder benadrukken. Om die reden zal het binnenkort niet meer mogelijk zijn om via de website van Xiaomi toestellen van Poco aan te schaffen. In plaats daarvan kun je voortaan terecht op po.co/nl, de eigen website van Poco. Inloggen kan nog wel met het bekende Xiaomi Mi-account.

Volgens Poco is de keuze om het merk onafhankelijk te laten opereren in Nederland logisch. De lokale vraag wordt volgens de fabrikant steeds groter en daarmee ook de groep Poco-fans. Helemaal losgeweekt is Poco niet van Xiaomi. Het merk zal verantwoordelijk blijven voor belangrijke back-endfuncties zoals productie- en toeleveranciers, aftersales en kwaliteitswaarborging procedures. Daarbij zullen Poco-toestellen ook gewoon nog met de MIUI-skin op de markt gebracht worden.

Poco deelt verder het nieuws mee dat we op 22 maart een aankondiging gepland staan. Op 26 maart zal er verder nog meer bekend gemaakt worden over die toestellen.

Houd dit weekend DroidApp extra goed in de gaten, want we hebben iets heel gaafs!