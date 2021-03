‘Poco X3 Pro kunnen we op 30 maart verwachten’

We hebben nieuwe informatie voor je over het bestaan van de Poco X3 Pro. De smartphone, welke de succesvolle Pocophone F1 moet opvolgen, verschijnt naar verwachting op 30 maart.

Poco X3 Pro op 30 maart?

In een bericht aan haar fans heeft Poco meer informatie gedeeld over de aankondiging van een nieuw toestel dat aanstaande is. Volgens de berichtgeving zou het gaab om de Poco X3 Pro. In de afgelopen tijd is de telefoon al meermaals op bezoek geweest bij keuringsinstanties, dus de aankondiging lijkt ook hierin aanstaande te zijn.

Volgens onofficiële berichten krijgt de Poco X3 Pro een Snapdragon 860 chipset, maar die zou dan door Qualcomm nog wel aangekondigd moeten worden. Er gaan ook berichten over een 120Hz beeldscherm, 5200 mAh accu en naar het schijnt toegang biedt tot 4G (dus niet tot 5G). Of de informatie klopt, zullen we op 30 maart te horen krijgen. Daarbij wordt ook nog de optie opengehouden dat het hier gaat om een rebrand van de Redmi K40.