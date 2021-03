Xiaomi Redmi K40 komt als ‘Poco F3’ naar Europa

Het merk Poco, eerder bekend als het dochtermerk van Xiaomi, komt met een nieuwe smartphone naar Europa. Ook dit toestel deelt weer heel veel met een model van de Chinese fabrikant. We komen meer te weten over de Poco F3.

Poco F3 is onderweg

Het Chinese Poco komt binnenkort met een nieuwe smartphone voor de Europese markt. Volgens de tot nu toe bekende informatie wordt het een variant op de Xiaomi Redmi K40. De kans dat daarmee de Redmi K40 Pro als Poco F3 Pro verschijnt wordt daarmee ook weer een stuk groter. Door deze naamswijziging komen we gelijk ook de specificaties te weten van het nieuwe toestel.

De Poco F3 krijgt in dat geval een Snapdragon 870 chipset, met een werkgeheugen tussen 6 en 12GB. Het interne geheugen is niet uitbreidbaar en komt standaard uit op 128GB of 256GB. De Poco krijgt een triple-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek en 5MP macrolens. Er zal voorop een 20MP front-camera geplaatst zijn en de 4520 mAh accu kan met 33W snel opgeladen worden. Verder kunnen we een 6,67 inch Full-HD+ Super AMOLED scherm met 120Hz verversingssnelheid verwachten. Als we kijken naar de specs van de Redmi K40, dan zien we verder Android 11 met natuurlijk de MIUI skin.

Als er meer informatie is, laten we je dat natuurlijk weten!