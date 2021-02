Mogelijke renders van nieuwe Poco F3 Pro uitgelekt

Dankzij keuringsinstantie TENAA krijgen we foto’s te zien van een nieuwe smartphone. Volgens bronnen betreft dit de nieuwe Poco F3 Pro die binnenkort aangekondigd zal worden door de fabrikant.

Poco F3 Pro op beeld

Poco begon als dochtermerk van Xiaomi, maar inmiddels staat het op eigen benen. Hoewel, het merk maakt nog op alle gebieden gebruik van de kennis en mogelijkheden van Xiaomi. Zo zien we bijvoorbeeld ook de MIUI interface terug op de toestellen en is ook het design herkenbaar van Xiaomi. Keuringsinstantie TENAA laat nu een nieuwe Xiaomi zien, waarbij gesproken wordt over de naam Redmi K40 (Pro). Volgens een Chinese bron komt dit toestel in verschillende regio’s uit onder de naam Poco F3 Pro. De huidige Poco F2 Pro was eerder al gebaseerd op de Redmi K30 Pro.

De grote cameralens in de ovale module doet denken aan die van de onlangs aangekondigde Xiaomi Mi 11. Te zien is dat in tegenstelling tot de F2 Pro, de F3 Pro geen pop-up camera krijgt maar gewoon een front-camera in de notch van het scherm. Verwacht wordt dat Poco het toestel uitrust met de Snapdragon 888 chipset. Andere details over de smartphone zijn nog niet bekend, maar ongetwijfeld komen we daar binnenkort meer over te weten.