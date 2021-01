Poco teast Poco F2: wat kunnen we verwachten?

Een echte opvolger voor de Pocophone F1 is er eigenlijk nooit gekomen. Maar daar kan zomaar eens verandering in komen. Poco noemt in een teaser de Poco F2.

Poco F2 komt er aan

In een teaservideo van Poco India wordt gehint naar een nieuw model dat we kunnen verwachten. In de video worden klanten bedankt voor het afgelopen jaar, waarbij ook de naam ‘Poco F2’ wordt genoemd. Als we kijken naar de naam van het toestel, dan kan dit zeker de opvolger zijn van de in 2018 uitgebrachte Pocophone F1. Dat toestel werd een groot succes, dankzij een rijk uitgerust toestel voor een heel scherpe prijs.

Vorig jaar verscheen de Poco F2 Pro, maar die was duidelijk hoger geprijsd dan zijn voorganger. Het is niet duidelijk of de Poco F2 naar Nederland komt, voor welke prijs en wanneer dit moet gaan gebeuren. Wel zijn er specificaties uitgelekt; de telefoon zou een quad-camera meekrijgen, samen met een Snapdragon 732G chipset en een 4250 mAh accu.

Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.