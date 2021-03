Poco X3 Pro te zien in foto’s; ook prijzen bekend

Er is weer nieuws over de nieuwste smartphone van Poco, het dochtermerk van Xiaomi. De fabrikant komt binnenkort met de aankondiging van de Poco X3 Pro en nu weten we de prijzen en zien we duidelijke foto’s.

Foto’s en prijzen van Poco X3 Pro

Xiaomi en Poco zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Chinese bedrijf bereidt nu de komst van de Poco X3 Pro voor. Deze nieuwe smartphone zal waarschijnlijk binnen enkele weken aangekondigd worden, en is voorzien van een herkenbaar design. Het design kennen we namelijk van de Poco X3 NFC. Eerdere berichten spraken over een aankondiging op 30 maart.

Leaker Ishan Agarwal heeft namelijk duidelijke foto’s gedeeld van de nieuwe Poco X3 Pro. De smartphone krijgt achterop een grote ovale cameramodule en een groots Poco logo. Aan de zijkant lijkt de vingerafdrukscanner geplaatst te zijn. Volgens berichten moet dit toestel de échte opvolger worden van de in 2018 uitgebrachte Pocophone F1. De telefoon krijgt naar verluidt een Snapdragon 860, 120Hz scherm, 5200 mAh accu met 33W snelladen en natuurlijk Android 11.

Volgens de nieuwste informatie kost de versie met 6GB/128GB 269 euro. Voor een bedrag van 319 euro krijg je de meest uitgebreide versie met 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Alle details zullen we op 30 maart te horen krijgen, en natuurlijk praten we je dan helemaal bij.