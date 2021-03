Nóg een Poco aankondiging staat gepland voor 22 maart

Goed nieuws voor degenen die met smart zitten te wachten op een nieuwe smartphone van Poco. Die komt er namelijk aan. De smartphonefabrikant heeft een aankondiging gepland staan op 22 maart. Wat kunnen we daar verwachten?

Poco aankondiging op 22 maart

Xiaomi, het moederbedrijf van Poco laat weten dat op 22 maart een nieuwe smartphone aangekondigd zal worden door het bedrijf. Om welke telefoon het precies gaat wordt niet helemaal duidelijk. Daarbij blijft het een beetje gissen, omdat er eigenlijk gedurende deze maand nog meer aankondigingen gepland staan. Zo zou Poco op 30 maart de nieuwe Poco X3 Pro willen presenteren, waarvan gisteren nog foto’s naar buiten kwamen.

Er gaan berichten rond dat Poco op de 22e de Poco F3 wil uitbrengen voor de rest van de wereld. Dit toestel is een rebranding van de eerder aangekondigde Redmi K40 van Xiaomi en zouden we dus ook in Nederland gaan zien. Waar het om gaat is een toestel met een 6,67 inch Super AMOLED-scherm met 120Hz en Full-HD+ resolutie, Snapdragon 870 chipset, 5G-ondersteuning, triple-camera met 48MP hoofdlens en Android 11. Daarbij zien we ook een 4520 mAh accu terug met 33W snelladen.