EU: het moet makkelijker worden om smartphone-accu te vervangen

Het moet gemakkelijker gemaakt worden om de accu van een smartphone te vervangen. Hiervoor pleit het Europese Parlement. Vanaf 2024 moet het al mogelijk zijn om bij (nieuwe) modellen de batterij te vervangen van je smartphone.

Makkelijker je accu vervangen

Vroeger was het bij telefoons ontzettend makkelijk om de batterij te verwisselen of te vervangen. Even het klepje er af schuiven, oude accu eruit, nieuwe accu erin. Bij smartphones vandaag de dag werkt dat echt niet meer zo. Smartphones bestaan doorgaans allemaal uit één stuk en de batterijen zitten vastgelijmd in de hele constructie. Het Europees Parlement wil dat het voor consumenten makkelijker wordt gemaakt om een batterij te vervangen, en daardoor zouden fabrikanten op zoek moeten naar alternatieven waarop accu’s in telefoons gestopt worden. Het vastlijmen zou dan bijvoorbeeld al tot problemen kunnen leiden.

Het wetsvoorstel dat nu ingediend is, moet nog goedgekeurd worden. In het plan staat dat accu’s in consumentenproducten beter gerecycled moeten kunnen worden. Vanaf 2024 moet het dan voor consumenten makkelijker zijn om de accu in bijvoorbeeld een telefoon te vervangen. Vanaf 2025 zouden accu’s voor 70 procent uit gerecyclede materialen moeten bestaan.

Niet alleen voor de accu’s in smartphones heeft het Europese Parlement plannen; voor andere producten met een batterij liggen deze plannen ook klaar. Zo worden onder andere (Bluetooth) koptelefoons, tablets en elektrische fietsen genoemd.