Europees Parlement stemt in met wet voor verwisselbare batterij in smartphone

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet die zomaar van invloed kan zijn op het ontwerp van toekomstige smartphones. Het moet voor gebruikers namelijk makkelijker worden gemaakt om de accu van een telefoon te verwisselen.

Europees Parlement: accu moet verwisselbaar zijn

Eind december vorig jaar schreven we dat de EU werkt aan een nieuwe wetgeving. Hierbij zou het voor de consument makkelijker gemaakt moeten worden om bepaalde dingen te vervangen. Ook moet het voor de gebruiker mogelijk zijn om de accu van de telefoon te verwisselen. Tot een aantal jaar geleden was het de gewoonste zaak van de wereld om de batterij van een smartphone te kunnen verwisselen. Dat is de laatste jaren wel anders.

Het Europees Parlement heeft nu met een grote meerderheid ingestemd met een nieuwe regelgeving die over een aantal jaar in zal gaan. 587 stemmen voor, 9 tegen en 20 onthoudingen. Het gaat verder dan alleen smartphones. De regels hebben we voor je samengevat. De nieuwe regels bepalen bijvoorbeeld dat alle elektrische voertuigen, lichte transportmiddelen (bijv. elektrische steps en scooters) en oplaadbare industriƫle batterijen (meer dan 2 kWh) een verplichte CO2-voetafdrukverklaring, label en digitaal paspoort moeten krijgen.

De LG G5 met modules, waaronder een verwisselbare accu

Voor draagbare batterijen die worden gebruikt in producten zoals een smartphone, tablets en laptops, moeten consumenten deze “gemakkelijk kunnen verwijderen en vervangen”, zo stelt het Europees Parlement. Dit vereist een drastische heroverweging van het ontwerp door fabrikanten, aangezien de meeste fabrikanten van telefoons en tablets de batterij momenteel afsluiten en specialistische hulpmiddelen en kennis nodig hebben om toegang te krijgen tot deze en deze veilig te vervangen. Vaak is deze bijvoorbeeld alleen te openen met speciale tools of is deze vastgelijmd aan de behuizing.

Het doel van de nieuwe wetgeving is dat de hoeveelheid elektronische afval verminderd wordt. Daarbij moet het helpen om verspilling tegen te gaan, aangezien er vaak genoeg apparaten weggegooid worden waarbij enkel de accu het probleem is.

Zit jij met smart te wachten op een smartphone met een verwisselbare accu? Laat het weten met een reactie onder dit bericht!