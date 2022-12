Nieuwe EU-wetgeving in de maak: komt de verwisselbare accu terug?

Nadat eerder al werd besloten door de EU om telefoons standaard te voorzien van een USB-C poort, is het nu de tijd voor een volgende stap. Het gaat over verwisselbare accu’s.

Verwisselbare accu’s in smartphones?

De Europese Unie is bezig met een wetgeving waarbij gekeken kan worden of fabrikanten verplicht kunnen worden om verwisselbare batterijen in smartphones toe te passen. Deze accu’s waren tot enkele jaren geleden heel standaard, maar tegenwoordig is het vervangen van een batterij nauwelijks zelf te doen. Een voorlopige overeenkomst laat nu zien dat de EU werkt aan een wetsvoorstel waarbij gebruikers in staat moeten worden gesteld om zelf de accu te verwisselen.

De overeenkomst heeft het niet alleen over de batterij van smartphones, maar over nog veel meer apparaten waarin draagbare batterijen zitten. Denk ook aan elektrische fietsen, elektrische voortuigen en zogenaamde SLI-batterijen die bijvoorbeeld kunnen dien en als startaccu.

Wanneer de wetgeving aangenomen wordt, krijgen fabrikanten 3,5 jaar de tijd om hun apparaten zo te ontwikkelen waarbij gebruikers gemakkelijk de batterij kunnen vervangen en verwijderen. Hier ligt bijvoorbeeld een uitdaging voor vouwbare smartphones, waar de batterij vaak in tweeën is gedeeld, met in elke helft een afzonderlijke batterij. Dit heeft te maken met het formaat en de gewichtsverdeling van het toestel.

Batterij-paspoort

Volgens de wetgeving zou iedere batterij voorzien moeten zijn van een label en een QR-code. Hiermee kan meer informatie verkregen worden over de capaciteit, de prestaties, duurzaamheid, chemische samenstelling en meer. Er zal een digitaal batterij-paspoort toegevoegd worden met informatie over het type batterij.

De stappen zijn nodig om milieubewuster om te gaan met spullen. Niet zelden worden nog prima smartphones de deur uitgedaan omdat de batterij simpelweg niet meer toereikend is. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van zowel accu’s als smartphones voor milieuvervuiling. Batterijen moeten overal in de EU gratis ingezameld kunnen worden. Zoals gezegd is het wetsvoorstel nog niet aangenomen, deze wordt eerst nog behandeld door het Europees Parlement en de Europese Raad. Eerder werd al een wet aangenomen die fabrikanten verplicht hun smartphones (en andere apparaten) te voorzien van een USB-C poort.