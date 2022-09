‘Samsung-smartphones hebben na jaren last van opgezwollen accu’

In een video van een YouTuber is de ontdekking gedaan dat bij een relatief groot aantal Samsung-toestellen de accu is opgezwollen na een periode van inactiviteit. Het probleem lijkt breder voor te komen, zo ook bij DroidApp.

Opgezwollen accu’s bij Samsung

Het YouTube-kanaal Mrwhosetheboss heeft een ontdekking gedaan over opgezwollen accu’s bij Samsung-toestellen. Het lijkt bij tenminste zes toestellen van Samsung te zijn gebeurd die langere tijd inactief zijn. Na de melding van dit kanaal melden verschillende andere kanalen vergelijkbare problemen met opgezwollen accu’s.

De Galaxy Note 8 is één van de slachtoffers

De YouTuber wilde een video maken van Samsung-telefoons over de afgelopen jaren. Hij dook daarbij de opslagruimte in, en kwam tot de ontdekking dat de accu van de Galaxy Note 8 uit 2017 opgezwollen was. Deze heeft ervoor gezorgd dat de glazen achterkant is gebroken. Daarna ontdekte hij vergelijkbare gevallen bij verschillende andere toestellen met een ingebouwde accu. Hierbij werden de Galaxy S6 uit 2015, Galaxy S8 uit 2017, Galaxy S10e uit 2019, Galaxy S10 uit datzelfde jaar en de Galaxy Z Fold 2 uit 2020 genoemd. Opvallend is dat ook de batterij van de Galaxy S20 FE uit 2020 op begon te zwellen.

Goed om hierbij te vermelden is dat het gaat om toestellen die kortere tijd intensief gebruikt worden, en daarna ‘in de la’ belanden. In de afgesloten opslagruimte zijn ook verschillende toestellen van andere fabrikanten bewaard, en die toonden geen van allen een opgezwollen batterij. Verschillende andere YouTube-kanalen hebben eveneens melding gemaakt van opgezwollen accu’s bij Samsung-toestellen. Onder andere MKBHD maakt hiervan melding, die aangeeft dat het al meermaals opgezwollen accu’s heeft vervangen, in alle gevallen Samsung-modellen. Daarnaast ligt op de DroidApp-redactie een Galaxy S6 Edge uit 2015 die eveneens een opgezwollen accu heeft.

Opgezwollen accu

De YouTuber en Samsung staan met elkaar in contact over dit probleem. Eén van de toestellen is ingeleverd voor analyse. Dat accu’s na verloop van tijd opzwellen is geen geheim. De kans hierop wordt vergroot als de accu geheel leeg opgeborgen wordt. Beter is om deze voor de helft op te laden en op te bergen.

Samsung heeft nog niet op de berichten gereageerd. Ook is niet bekend waarom Samsung-modellen hier meer last van lijken te hebben. Dit kan te maken hebben met een keuze voor een specifieke leverancier of een andere eigenschap van de batterij. Heb jij een Samsung met een opgezwollen accu, dan horen we dat graag van je, via een reactie onder dit bericht. Heb je een opgezwollen batterij dan is het absoluut niet aan te raden deze nog op te laden. Ook wordt afgeraden hier nog zelf aan te sleutelen.

