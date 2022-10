EU: USB-C wordt definitieve standaard voor oplaadkabels

Het Europees Parlement heeft overeenstemming bereikt over het gebruik van een (nieuwe) standaard voor oplaadkabels. Eindelijk wordt dan nu USB Type-C, afgekort doorgaans USB-C de definitieve standaard.

USB-C wordt verplicht

Al jaren hangt het in de lucht en nu is het eindelijk definitief; het Europees Parlement heeft gestemd voor de verplichting van USB-C bij kleine elektronische apparaten. Veel fabrikanten, voornamelijk met Android, gebruiken allemaal wel USB-C, al vinden we hier en daar bij producten nog eens een Micro-USB aansluiting terug. Apple kiest al jarenlang voor een eigen standaard, en dat is de Lightning-aansluiting. Om die reden is Apple ook tegen de wet. Echter zal ook Apple hier dus ook aan moeten geloven.

De nieuwe regelgeving gaat in het najaar van 2024 in en geldt voor een grote productgroep. Hierbij gaat het om (nieuw uit te brengen) smartphones, tablets en camera’s, net als verschillende andere apparaten zoals oordopjes/earbuds, een toetsenbord, muis, koptelefoon, e-reader en navigatiesysteem. In het jaar 2026 dient USB-C ook verplicht te zijn op laptops. Overigens geldt een uitzondering voor producten die enkel draadloos opgeladen kunnen worden, zo meldt het Europees Parlement.

Tijdens de stemming in het Europees Parlement stemden er 602 voor de wet, 13 tegen de wet en 8 onthielden zich van de stemming. Met de nieuwe wetgeving moeten gebruikers met eenzelfde kabel altijd hun apparaten kunnen opladen. Dit moet bijdragen aan het verminderen van de elektrische afvalberg. Ieder jaar is er voor 11.000 elektronisch afval in de EU door afgedankte opladers en kabels. Volgens de EU moeten fabrikanten wel de keuze bieden of consumenten het product met of zonder adapter willen aanschaffen.