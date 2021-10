Europees Parlement wil roamingregels verlengen; internationaal bellen moet goedkoper

Het Europees Parlement heeft met elkaar vergaderd over de toekomst van het roamingbeleid. Sinds enkele jaren betaal je in een ander EU-land niet meer voor bellen, internetten en sms’en dan in het huidige land. Er worden nu meer wijzigingen voorgesteld.

Roaming wordt verlengd en uitgebreid

Dankzij de roamingafspraken binnen de Europese Unie kunnen we onze smartphone op het Spaanse strand, onder de Eiffeltoren of in de Zweedse natuur, net zo gebruiken als thuis. Wat je doet, gaat namelijk uit dezelfde bundel en kost net zoveel als thuis. Dat is in grote lijnen hoe het nu is, en hoe dat voorlopig ook in de toekomst moet gaan zijn. De huidige regels over roaming lopen af op 30 juni 2022, en dus is de commissie van het Europees Parlement bij elkaar gekomen om te stemmen over de roamingtarieven.

Er is ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de huidige regels rondom roaming met nog eens tien jaar te verlengen. Dit betekent dat ook de komende jaren internetten, bellen en sms’en in een ander EU-land, net zoveel kost als in Nederland.

Internationaal bellen

Voor internationale telefoongesprekken, tussen verschillende EU-lidstaten, worden nog wel kosten berekend. Deze liggen op maximaal 19 cent per minuut, zonder BTW. Daar wil het Europees Parlement nog wel wat over afspreken. De wens zou zijn dat het bellen vanuit het eigen land, naar een ander EU-land, ook voor hetzelfde tarief gaat als in het thuisland, en dus uit de bundel kan. Enkel wanneer een provider aan kan tonen dat dergelijke kosten gerechtvaardigd zouden zijn, zouden deze doorberekend mogen worden, zo stelt het parlement. De eerste onderhandelingen over dit punt starten eind oktober.