Re-open EU app: raadpleeg alle coronaregels van alle EU-landen

Hoewel het in veel landen de betere kant opgaat met het Coronavirus, zijn er nog veel beperkingen. Met de handige Re-open EU app kun je alle coronaregels per land terugvinden, samen met aanvullende informatie.

Re-open EU

We snakken allemaal naar een mooie zomervakantie. Hoewel de vorderingen in volle gang hiervoor zijn, is dit nog niet bij ieder land mogelijk. Daarnaast hanteert ook ieder land weer andere regels en kan het zomaar zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig is daar de handige Re-open EU app.

De Re-open EU app geeft goed inzicht in welke versoepelingen er zijn in welk land. Het gaat om landen in de Europese Unie. Je ziet niet alleen de versoepelingen, maar ook de huidige coronaregels. Vanuit het startscherm kun je per land de regels en adviezen opvragen, of een reisplan maken. Handig als je voor je vakantiebestemming door verschillende landen moet reizen. Je ziet dan precies welke maatregelen er gelden en waar je rekening mee moet houden.

Per land en regio zie je de kleurcode, welke het aantal besmettingen weergeeft. Je ziet verder of er een Covid-certificaat vereist is vanaf 1 juli, of dat je een sneltest of PCR-test moet tonen bij binnenkomst. Je vind er verder informatie over quarantaine.

Alle informatie is verzameld in tabbladen. Zo vind je snel de informatie over reizen, de maatregelen, de gezondheidssituatie en overige informatie. Denk bijvoorbeeld aan noodmaatregelen, de avondklok of andere aspecten. Bij landen waarin regio’s zelf regels kunnen bepalen, zoals in Duitsland, vind je links naar de juiste pagina om deze informatie terug te vinden.

Downloaden

De Re-open EU app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.