Reisapp Buitenlandse Zaken: de nodige informatie voor je vakantie

Vakantie vieren ziet er dit jaar anders uit door de Coronacrisis. Wil je weten waar je aan toe bent, dan kun je terecht bij de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Je ziet direct welk reisadvies er van kracht is, en je krijgt tips over andere zaken op je vakantieadres.

Reisapp Buitenlandse Zaken

Het Coronavirus heeft al veel vakantieplannen in de war gegooid. Ook de komende vakanties gaan niet zomaar vanzelfsprekend door. Dit alles heeft te maken met de veiligheidsrisico’s, dat weer kan resulteren in een negatief reisadvies of een rode zone.

De Reisapp Binnenlandse Zaken is voor degenen die nog naar het buitenland gaan een handig hulpmiddel. Je hebt direct toegang tot het actuele reisadvies. Moet je een land vermijden, moet je na een bezoek in quarantaine, of moet je ergens speciaal aan denken, zoals een formulier?

Bij het starten van de applicatie zie je direct het actuele reisadvies op de kaart. Daarnaast kun je in de Reisapp Buitenlandse Zaken ook zelf zoeken naar een land, waar je vervolgens de informatie over krijgt. Niet alleen zie je het reisadvies vanwege het coronavirus, je ziet ook andere nuttige informatie. Denk aan een checklist voor als je naar een land gaat, de verkeersveiligheid, veiligheidsrisico’s en tips van de ambassade. Ook helpt de app je met advies als je te maken krijgt met een arrestatie, ziekenhuisopname of het kwijtraken van je paspoort.

De Reisapp Binnenlandse Zaken laat je ook direct contact met hen opnemen. Ook kun je landen toevoegen aan favorieten. Je kunt de applicatie gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.