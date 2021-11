Boedapest: dit zijn de 7 beste apps voor je stedentrip

Plannen voor een bezoek aan de Hongaarse hoofdstad Boedapest? Dan kun je vast wel wat hulp gebruiken met apps die je op weg helpen in de mooie stad. DroidApp zet de 7 beste Boedapest apps voor je op een rij. Zo benut je je citytrip volledig!

Boedapest apps

De Hongaarse stad Boedapest ligt op een kleine twee uur vliegen vanaf Nederland. De hoofdstad van Hongarije wordt omschreven als de leukste stad van Europa en heeft vele bezienswaardigheden. Internationaal heet de stad Budapest en wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. De rivier de Donau scheidt Buda van Pest maar is uiteraard met bruggen met elkaar verbonden. Stedentrip naar Boedapest op de planning? Dan helpt DroidApp je met een aantal apps die niet op je smartphone mogen ontbreken.

Budapesti Menetrend

Boedapest kun je uitstekend ontdekken met het openbaar vervoer, zo weet ik uit eigen ervaring. De kosten liggen erg laag en het netwerk van bus, metro, tram en trein zijn uitstekend. Met de Budapesti Menetrend app heb je een handige ov-app voor het vervoer in Boedapest. Je kunt je reis van A naar B plannen en reisadviezen offline bewaren. Wat mij opviel is dat de applicatie een zeer nauwkeurige realtime-vertrektijd aan kan geven van bijvoorbeeld de bus. Dit wordt in seconden weergegeven. Ideaal. Ook kun je via de app de kaart bekijken van het ov-netwerk. Een onmisbare app!

Google Translate

Met de Engelse taal kom je lang niet overal. De Hongaarse taal overheerst en dus is Google Translate het installeren waard. Thuis kun je alvast het Hongaarse taalpakket offline downloaden, zodat dit niet meer in het buitenland hoeft. Met de Google Translate app maak je een foto van tekst, selecteer je deze tekst en kun je deze direct vertalen. Uiteraard is er ook spraak-vertaling en kun je zelf tekst invoeren. Ideaal bijvoorbeeld voor in de supermarkt!

xCurrency

Een andere handige app is de app xCurrency. Deze applicatie geeft je de actuele wisselkoers van onder andere de Hongaarse Forint. Je kunt daarnaast ook vele andere valuta kiezen en deze omrekenen naar euro’s. Voordeel van de gratis app is dat deze realtime de wisselkoersen geeft en geen advertenties bevat. De xCurrency app is erg gebruiksvriendelijk.

Google Maps

Onmisbaar natuurlijk op je telefoon tijdens een citytrip is Google Maps. Je ziet direct waar je bent en waar de bezienswaardigheden zich bevinden in de stad. Je kunt je route plannen; lopend, met het ov of met de auto. Daarnaast kun je ook openingstijden vinden van de verschillende plaatsen en natuurlijk de reviews lezen. Tip om thuis alvast te doen; download de offline kaart alvast van Boedapest. Dat scheelt je weer data en tijd. Alles uit Google Maps halen, lees dan ons overzicht met Google Maps tips.

Bolt (Taxify)

Taxi nodig in Boedapest? Er zijn verschillende taxibedrijven, dus je kunt er altijd eentje aanhouden langs de weg. Wil je zeker zijn van een taxi, dan kun je een taxi bijvoorbeeld bestellen via de Bolt app, voorheen bekend als de Taxify app. Met een druk op de knop kun je een taxi reserveren en je ziet direct welke auto met welke chauffeur je op komt pikken. Je ziet ook direct de prijs van je rit.

Budapest Travel Guide

De app Budapest City Guide geeft je toegang tot verschillende informatie over de stad in Hongarije. Denk aan het weer, maar ook restaurants, bezienswaardigheden, activiteiten en wat andere informatie. Ook vind je wat informatie en details over nuttige dingen als het politiebureau, een kaart van de metro en parkeerplaatsen.

TripAdvisor

Een alternatief voor de Budapest Travel Guide is TripAdvisor; een app die niet alleen handig is voor je bezoek aan Boedapest overigens. Je vindt er informatie over van alles; bezienswaardigheden, restaurants, vluchten en natuurlijk activiteiten. Het platform staat bekend om de vele beoordelingen, dus hier zal genoeg te vinden zijn om inspiratie op te doen voor je bezoek aan Boedapest. Je kunt zelf ook foto’s en reviews achterlaten.

Mis jij nog een applicatie in dit overzicht, die voor jou onmisbaar is in Boedapest? Laat het ons dan zeker weten, door een reactie achter te laten onder dit artikel.

Artikel gepubliceerd op 22 december 2018,

bijgewerkt op 20 november 2021