Goed nieuws: roaming blijft gratis in de EU tot tenminste 2032

Het Europees Parlement heeft samen met de EU-landen nieuwe afspraken gemaakt over de roamingregels. Dankzij de nieuwe regels die zijn opgesteld worden de roamingregels verlengd tot en met 2032, maar er is ook minder positief nieuws; er gaat voorlopig niets veranderen aan het internationaal bellen, en dat is jammer.

Roaming gratis in de EU tot 2032

Tot en met 2032 blijven de huidige roamingregels gelden zoals die in 2017 afgesproken zijn tussen EU-landen. Het gaat hierbij om roaming in landen die tot de Europese Unie horen. Landen als Noorwegen en IJsland vielen hier destijds ook onder, zover bekend verandert er bij het gebruik van de telefoon in die landen ook vanaf nu niets. Dit betekent dat het gebruik van internet, belminuten en sms’jes in deze en EU-landen gewoon weer uit de bundel gaat. Bij degenen met een onbeperkte internetbundel wordt voor roaming wel een maximumlimiet ingesteld. Dit maximum verschilt per provider. In de komende jaren moet door tariefverlagingen de hoeveel te gebruiken data wel De situatie rondom de Brexit en het gebruik van de telefoon in het Verenigd Koninkrijk kan nog zaken doen veranderen, maar daarover ontbreekt het nu nog aan informatie.

De huidige regels lopen tot en met 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaan deze nieuwe roamingregels in. Landen hebben met elkaar ook nog een aantal andere zaken rondom roaming doorgenomen. Het gaat hierbij over zogenaamde voordelen en beschermingen voor consumenten. Heb je in het thuisland toegang tot 5G, dan moet die mogelijkheid in het buitenland ook geboden worden. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten providers de klant daarover informeren. Verder moeten telefoongebruikers verbeterde toegang krijgen tot noodcommunicatie. Bijvoorbeeld bij het bellen naar noodnummer 112 moet in elk land automatisch de locatie meegestuurd worden van de beller.

Er werd geen overeenkomst bereikt over de kwestie met internationaal bellen. Hierbij gaat het specifiek over het bellen vanuit Nederland naar het buitenland bijvoorbeeld. Het bellen vanuit het ene EU-land naar het andere EU-land (dus niet vanuit bijvoorbeeld Frankrijk naar Nederland) blijft duurder dan gewoon naar huis bellen. Er is wel een maximumtarief afgesproken van 19 cent per minuut, dat gaat dus buiten de bundel.