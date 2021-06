Britten moeten betalen voor roaming in EU-landen

Nu gaat het gebruik van de mobiele telefoon in een ander EU-land uit je eigen bundel. Echter verandert er door de Brexit wat in Groot-Brittanië. Daar moet weer betaald worden voor roaming in EU-landen.

Roaming gaat geld kosten voor Britten

Na de Brexit was het spannend hoe het verder zou gaan met de roamingkosten. In december vorig jaar maakte KPN bekend dat zij geen kosten in rekening brengen als mensen naar Groot-Brittanië reizen. Ook andere providers brengen tot dusver niks in rekening.

In Nederland verandert er voor nu nog niks, maar bij de Britten zelf gaat er wel het één en ander veranderen. De Britse provider EE laat weten dat de Britse klanten vanaf 1 januari 2022 moeten gaan betalen voor roaming in EU-landen. Klanten krijgen te maken met kosten van 2 pond per dag. Ook kan gekozen worden voor een pas waarbij voor 10 pond dertig dagen mobiel internet gebruikt kan worden in de EU. In oktober had de provider nog geen plannen om kosten in rekening te brengen, maar nu dus wel.

Bij andere providers in het Verenigd Koninkrijk gaat er ook het één en ander veranderen. Telecomprovider O2 gaat een datalimiet hanteren van 25GB. Gebruikt een klant meer, dan wordt 3,50 pond per GB in rekening gebracht. Bij provider Three gaat het datalimiet van 20GB naar 12GB. Een extra gigabyte internet in een EU-land gaat 3,00 pond kosten. Vodafone UK laat weten nog geen plannen te hebben om dit aan te passen.

Voor nu is niets bekend dat het andersom ook gaat veranderen; dat Nederlandse providers je ook laten betalen voor het gebruik van je telefoon in de VK. Echter is het niet uit te sluiten dat dit in de toekomst toch zal gaan veranderen.