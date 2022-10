Motorola Edge 30 Ultra review: waanzinnige smartphone met uitmuntende accuduur

Motorola heeft de Edge 30-serie begin september uitgebreid met drie mooie modellen. Eén daarvan is de Motorola Edge 30 Ultra. Die uitgebreide smartphone hebben we in de afgelopen weken getest. Onze ervaringen lees je in de Motorola Edge 30 Ultra review.

Motorola Edge 30 Ultra review

Met de Ultra staat het aantal toestellen in de Edge 30-serie dat verkrijgbaar is in Nederland, op vijf. In Milaan presenteerde het merk begin deze maand de Edge 30 Ultra, Neo en de Fusion. In de afgelopen weken heb ik de Edge 30 Ultra getest. Met de aankondiging waren de verwachtingen hooggespannen, maar weet dat toestel deze ook waar te maken? Dat vertel ik je in de Motorola Edge 30 Ultra review.

Verkooppakket

Motorola levert de Edge 30 Ultra in een meer milieuvriendelijke verpakking. Het merk strooide met verschillende cijfers en percentages over hoeveel beter dit voor het milieu is. Het meest kenmerkend aan de verpakking waarin deze telefoon uitgebracht wordt, is de speciale Motorola-geur als je de doos opent. Hoe dit precies ruikt, dat is voor ons ook nog een verrassing. In deze samples was deze doos nog niet van deze eigenschap voorzien, maar volgens Motorola moet het positief bijdragen aan de beleving van je nieuwe toestel. Bij ons bleef het dus bij een kartonnen doos geur.

Het toestel wordt erg compleet geleverd, en dat is vandaag de dag eerder zeldzaam dan standaard. Alles wat je nodig hebt, is in de doos te vinden. Dit betekent een 125W snellader, een datakabel en een siliconen case voor de bescherming van je toestel. Op moment van schrijven is het aanbod cases en hoesjes namelijk nog minimaal te noemen, dus dat komt goed uit. Ook is er wat papierwerk en een simnaald.

Motorola plakt over het scherm ook een screenprotector. Dat is fijn voor de bescherming en scheelt ook weer een hoop ergernis als je hem zelf moet plakken. Echter, hij voelt wat onprettig aan, zo wordt op de redactie ook ondervonden door anderen. Beetje stroperig plastic, al is dat in de review wat lastig te omschrijven.

Design en interface

De Motorola Edge 30 Ultra is qua formaat een vrij groot toestel, al is dat tegenwoordig al vrij snel met toestellen in dit segment. Toch ligt hij goed in de hand en is hij goed te bedienen, zeker met grotere handen. Heb je kleine handen, dan zal dit wat meer aandacht vragen.

Er is een 6,67 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Dit scherm levert een verversingssnelheid van 144Hz, wat hoger is dan veel concurrenten. Echter is het verschil tussen 120Hz en 144Hz niet te zien met het blote oog. De maximale helderheid is prima op zonnige dagen, de minimale helderheid bij donkere omgevingen had een stapje minder gemogen, maar is niet storend. Storend vond ik wel de helderheidssensor die soms wat enthousiast, en soms juist traag is. Hij gaat niet altijd geleidelijk naar een hogere (of lagere) helderheid, maar zet in één keer de knop om. Een ander voorbeeld is dat wanneer je een tunnel uit komt rijden, het relatief lang duurt totdat de helderheid weer op het juiste niveau zit. Dit zou in theorie met een software-update opgelost moeten kunnen worden.

Aan de achterkant van de Motorola Edge 30 Ultra zit een triple-camera. Deze levert een 200 megapixel hoofdcamera, samen met een 50 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telelens. Hier gaan we uiteraard later in de review dieper op in. De Motorola laat je aan de achterkant dubbeltikken, en hiermee open je snel een eigen ingestelde toepassing. Dit werkt zelfs met het meegeleverde siliconen hoesje.

Rechts van het toestel vind je de volumetoets en de power-button. Onderop is de USB-C aansluiting geplaatst, samen met de speaker voor de muziek. Het toestel ligt prettig in de hand, al vind ik de randen in het begin wat scherm aanvoelen, hoewel dit na een tijdje al meer went.

Interface

De interface van het toestel staat dichtbij de eigen skin van Android. Dit betekent een prettige bediening. Echter heeft Motorola nog wel verschillende eigen toevoegingen aan gedaan. Zoals het eigen lettertype of eventuele andere keuzes hierin. Verder kun je aan de slag met pictogramvormen en kleuren die je aan kunt passen. De snelle instellingen bereik je via het menu bovenin beeld.

Verder heb je toegang tot het menu met één veegbeweging. Hier vind je de geïnstalleerde apps en hier kun je verticaal doorheen scrollen. Alle taken worden snel uitgevoerd.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen en sms’en gaat prima met de Motorola Edge 30 Ultra. Hiervoor gebruik je de apps uit de stal van Google zelf. Dit betekent gebruiksvriendelijke apps zonder overbodige poespas. De belkwaliteit is prima, zoals je mag verwachten van een smartphone van deze prijs.

Op het gebied van connectiviteit is de Motorola Edge 30 Ultra van alle gemakken voorzien. Natuurlijk is er 5G, kun je de dual-sim ondersteuning gebruiken en verbind je het toestel eenvoudig via Bluetooth, WiFi of NFC.

Multimedia: muziek en film

Motorola heeft een set Dolby Atmos stereo-speakers geplaatst in de Edge 30 Ultra. Hiermee krijg je een prima geluidskwaliteit al klinkt deze soms wat tegen het schellere aan op maximaal volume. Er is verder een prima balans tussen hogere en lagere tonen en ook de bass is goed aanwezig.

Het beeldscherm hebben we eerder in de Motorola Edge 30 Ultra review al benoemd. Het gebruik van multimedia gaat prima op deze smartphone. De kleuren komen goed tot hun recht en ook op zonovergoten dagen is het scherm goed afleesbaar. De minimale helderheid had een fractie minder fel mogen zijn.

Camera: foto en video

De Motorola Edge 30 Ultra voorzien van een 200 megapixel camera, als eerste smartphone ter wereld. Het is een sensor van Samsung. Zonder te technisch te worden, er wordt gebruik gemaakt van pixel-binning. Hiermee worden meerdere pixels samengesmolten tot één pixel, dat weer moet zorgen voor een betere kwaliteit foto. De 200 megapixel resolutie wordt dus standaard niet gebruikt.

Wat verstopt in het menu zit de optie om een foto te schieten in 200 megapixel. Dit neemt echter wel veel meer tijd in beslag dan het maken van een normale foto. Het is vooral handig als je dé perfecte foto wilt maken, maar we vermoeden dat vrijwel iedereen gewoon voor de standaard camera-instelling zal gaan.

Is dat laatste een probleem? Dat hoeft helemaal niet. Daar komen we zo meteen op terug in de Motorola Edge 30 Ultra review. Eerst de camera-app. Die laat zich vrij makkelijk bedienen, al is het menu met instellingen wat uitgebreider en daarmee mogelijk wat ingewikkelder dan bij een ander merk. De verschillende standen geven je verschillende mogelijkheden en ook hier zien we verschillende Motorola tools. Denk aan spotkleur, waarbij je één kleur in de foto terug kunt laten komen, de rest wordt zwart-wit.

Hoe is de fotokwaliteit van de Motorola Edge 30 Ultra? We hebben de telefoon, zoals je misschien al in de foto’s kon zien, de afgelopen weken meegenomen als daily-driver naar Zuid-Frankrijk. Overdag, in avonduren en natuurlijk op zonovergoten (maar ook regenachtige) dagen hebben we de telefoon uitgebreid getest. Honderden foto’s zijn er met de telefoon gemaakt, waardoor we een echt goed oordeel kunnen vellen over de fotokwaliteit.

De fotokwaliteit van de Motorola Edge 30 Ultra is eigenlijk hartstikke goed. Overdag zien we ontzettend scherpe foto’s met voldoende doortekening en een juiste vastlegging van kleuren. Bij schemer gaan die details wel wat meer verloren, zo wordt duidelijk bij het bekijken van de foto’s. Bij grotere contrastverschillen houdt de Edge zich prima staande en durven we wel te stellen dat de telefoon zich uitstekend weet te meten met dure concurrenten. Daarbij zien we ook hele mooie resultaten bij het gebruik van de groothoeklens, wat lang niet bij iedere smartphone standaard is. Kleurrijke, scherpe beelden.

Wat betreft de telelens, waarmee je 2x kunt inzoomen, zien we ook kleurrijke beelden die ook scherp zijn. Wel is het net wat gevoeliger voor bewegingsonscherpte. Wanneer het meer gaat schemeren vallen de details wat meer weg, hier zou een software-update waarschijnlijk nog wel het één en ander kunnen verbeteren. In de avonduren doet hij het ook prima, al kan het soms net wat meer ruis en onscherpte vertonen, maar dit is soms maar het geval. Kort samengevat kunnen we wel concluderen dat de Motorola Edge 30 Ultra zich in eigenlijk alle situaties wel staande weet te houden. Benieuwd naar de vele foto’s die we met de smartphone hebben gemaakt? Je vind ze hier in het digitale fotoalbum.

Vergelijking met S22+

We hebben de Motorola Edge 30 Ultra meermaals vergeleken met de camera van de (duurdere) Samsung Galaxy S22+. Wat valt ons op? Beide toestellen maken echt prima foto’s. We moeten erkennen dat het voor een deel ook een kwestie van smaak is. Als we kijken naar de kleuren, dan valt op dat deze van de Galaxy S22+ veel meer verzadigd en warmer zijn. Dat lijkt mooier, de kleuren van de Motorola zijn echter veel nauwkeuriger met de werkelijkheid. Verdere grotere verschillen zien we niet terug in de foto’s die je in het dagelijks leven met de toestellen maakt. Hieronder hebben we de vergelijking voor je met meerdere foto’s.

Selfies en videocamera

De 60 megapixel selfie-camera levert eveneens goede foto’s af, al merken we wel dat er een soort van mooi-maak laag actief is. Deze is nergens uit te schakelen. Nep worden de foto’s niet, maar de hoeveelheid oneffenheden of rimpels is in het echt groter. We hopen dat Motorola hier nog iets aan sleutelt.

De videokwaliteit van de Motorola schiet ook niet tekort. Je kunt in 8K filmen, al vraagt dit heel veel van het interne geheugen, en kun je dus ook lekker in Full-HD+ filmen. Een video die we met het toestel hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Overige mogelijkheden

Motorola heeft haar smartphones altijd voorzien van wat extra’s. Dit in de zin van handige tools. Dat zien we ook terug bij de Edge 30 Ultra. We lichten er een aantal uit.

Edge Lights

Eén van de eigenschappen van de Edge 30 Ultra is de functie Edge Lights. Hiermee lichten de randen op van het scherm. Dit is goed te zien, doordat de randen van het beeldscherm wat doorlopen over de zijkant. Bij de preview konden we dit minder goed zien, omdat dit een speciale ‘show-tafel’ was, maar op verschillende tafels in huis is dit goed waar te nemen, bijvoorbeeld als de telefoon ondersteboven op tafel ligt.

De functie Randverlichting vind je in de Moto app, waarbij je ook nog enkele instellingen aan kunt passen. Je kunt kiezen uit vijf kleuren, of je het alleen wilt zien als het scherm naar beneden ligt of het tussen bepaalde tijdstippen uit wilt zetten. Een handige toevoeging, die we natuurlijk stiekem al kennen van Samsung, waar het Edge Lightning heet, en waar je nog meer in kunt stellen.

Gestures en gebaren

In de genoemde Moto app vind je nog veel meer handige toevoegingen. Denk aan het snel openen van de camera door tweemaal met je pols te draaien, of het inschakelen van de zaklamp door te schudden met het toestel, handig! Ook andere handige toevoegingen zijn er. Het toestel op stil zetten door hem met het scherm naar beneden te leggen, een screenshot te maken met drie vingers of het toestel te ontgrendelen door hem op te pakken en ernaar te kijken.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Motorola Edge 30 Ultra is geïntegreerd in het scherm. Je kunt meerdere vingers toevoegen om het toestel hiermee te ontgrendelen. Dit werkt allemaal zoals je mag verwachten. Een lichte aanraking is voldoende om je telefoon direct te gebruiken.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Motorola Edge 30 Ultra is uitgerust met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor. Deze chipset weet alles goed bij te benen en we hebben geen gekke dingen gemerkt in de afgelopen weken. Qua opslagruimte en werkgeheugen heb je niet zoals bij verschillende andere merken veel keuze. Er is één smaak; 12GB werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB. Dat blijkt in de praktijk meer dan genoeg te zijn, en qua opslagruimte zal het voor het merendeel van de gebruikers ook geen problemen opleveren. Motorola biedt niet de mogelijkheid het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart.

Accuduur

Aan boord van de Motorola Edge 30 Ultra vinden we een 4610 mAh batterij. Meegeleverd met het toestel wordt de 125W lader en dat zorgt ervoor dat je in een tijdsduur van maar 19 minuten de batterij volledig kunt opladen. Dat alleen al is een geweldige eigenschap, maar dan hebben we nog niet gesproken over de batterijduur van deze telefoon.

Het uithoudingsvermogen van de Edge 30 Ultra is fantastisch. Met flink wat intensief gebruik, inclusief veel Google Maps, Instagram en roaming, halen we zonder problemen een schermtijd van zes uur. Dat is met dit gebruik een ontzettend goede prestatie. Laatste keer dat ik dat wist te behalen, was met een smartphone van Huawei. We zien dit ook op andere dagen terug, waarbij de batterijduur steeds uitkomt op een screen-on-time van zes uur.

Gebruik je het toestel net wat minder vaak, met wat meer WiFi, dan is een gebruiksduur van twee dagen met maar liefst 9 (!) uur schermtijd zeker mogelijk. Waanzinnig. Een dikke pluim voor Motorola. De fabrikant heeft een perfecte balans gevonden in het bieden van een uitstekende accuduur, goede software en dit zonder in te leveren op prestaties.

Nog even over het opladen. Dat gaat dus razendsnel. Wel is het jammer dat je niet kunt instellen dat je het prima vindt als de telefoon niet op volle kracht opgeladen wordt. Die optie biedt Samsung bijvoorbeeld wel aan op de Galaxy S22-modellen. Handig voor in de nacht. Wel leert de telefoon je oplaadpatroon kennen en dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat in de nacht het laatste gedeelte opladen te voltooien voordat je wekker gaat. Eventueel kun je de Edge 30 Ultra ook draadloos opladen met een 50W draadloze lader.

Updatebeleid

Voor de Motorola Edge 30 Ultra geldt er een ander updatebeleid dan voor de Edge 30 Neo en de Fusion. Omdat dit de Motorola Edge 30 Ultra review is, bespreken we het updatebeleid van dat toestel hier. Met dit toestel kun je rekenen op drie Android-updates. Dit zijn Android 13, 14 en 15. Voor een periode van vier jaar ben je zeker van beveiligingsupdates. Deze verschijnen iedere twee maanden, al hebben we er nu al meer gehad, namelijk augustus en september.

Het updatebeleid is hiermee prima. Samsung belooft wat meer, maar daar haal je bijvoorbeeld dan weer nooit deze batterijduur mee. Motorola heeft de afgelopen maanden en jaren laten zien dat het het updaten van smartphones een stuk serieuzer neemt, dus je kunt er vanuit gaan dat dit helemaal goed komt. Wanneer Android 13 voor de Ultra uitgerold wordt, is nu nog niet bekend.

Beoordeling

In de afgelopen weken hebben we uitgebreid de Motorola Edge 30 Ultra kunnen testen. Ik kan toch wel concluderen dat dit absoluut geen straf was. Een prima presterende camera en een accuduur waar je ‘u’ tegen zegt, wat een prestatie. En een lege accu hoeft überhaupt geen probleem te zijn, want Motorola levert gewoon een 125W lader mee, waarmee je in een paar minuten weer de dag (of dagen) mee doorkomt. De Edge 30 Ultra van Motorola bewijst dat een geweldige high-end smartphone niet zoveel hoeft te kosten als bij concurrenten, die voor deze setting zomaar boven de duizend euro uitkomen.

Daarmee heb ik niet gezegd dat 800 euro een hoop geld is, en daar moet een smartphone eigenlijk toch wel perfect voor zijn. Perfect is geen enkel toestel, hoewel de Motorola Edge 30 Ultra daar wel erg dicht bij in de buurt komt. Een software-update kan het toestel nog wel beter maken. Het gaat bijvoorbeeld over de helderheidssensor die niet lekker is afgesteld en soms te traag opschaalt qua helderheid. En hoewel de camera goede, realistische foto’s maakt, kunnen kleine dingetjes nog wel verfijnd worden.

Al met al kunnen we concluderen dat de Motorola Edge 30 Ultra een ontzettend fijne smartphone is, zonder grote nadelen. Absoluut het overwegen waard. De Motorola Edge 30 Ultra kun je kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, Amazon en MediaMarkt.

