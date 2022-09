Motorola brengt Edge 30 Ultra, Fusion en Neo uit in Nederland

Motorola heeft haar nieuwe toestellen uit de Edge 30-serie uitgebracht in ons land. Het zijn de Edge 30 Ultra, Fusion en Neo. De vorige week aangekondigde smartphones zijn vanaf nu te vinden in de Nederlandse winkels. De drie toestellen bieden in verschillende prijsklassen voor ieder wat wils.

Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo vanaf nu te koop

De iPhone 14 (Pro) is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Leuk natuurlijk, maar Android-liefhebbers zitten natuurlijk meer te wachten op de toestellen van Motorola. Vorige week presenteerde Motorola in Milaan de nieuwe Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en de kleurrijke Edge 30 Neo. De drie smartphones zijn vanaf nu verkrijgbaar in ons land. Eerder hebben we al de uitgebreide preview van de drie smartphones geschreven.

Motorola Edge 30 Ultra

De echte krachtpatser uit de familie is de Ultra, waarbij dit toestel van alle gemakken is voorzien. De telefoon biedt een 6,67 inch Full-HD+ OLED beeldscherm en een snelle Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm. Het meest het vermelden waard is de camera van de Motorola Edge 30 Ultra. Die bestaat namelijk uit een 200 megapixel camera, waarnaast een 50 megapixel groothoeklens is geplaatst. Dit moet zorgen voor de beste fotokwaliteit. Motorola plaatst aan de achterkant van de telefoon ook nog een 12MP telelens waarmee je ook in kunt zoomen. Selfies moeten dankzij de 60MP lens aan de voorzijde haarscherp zijn en vol details zitten.

Als we kijken naar de rest van de specificaties, dan valt op dat de Motorola Edge 30 Ultra nog meer te bieden heeft. Zo is er de 4610 mAh batterij. Deze accu kun je met een flinke kracht van 125W snel opladen. Hiermee heb je in een 19 minuten tijd weer een volle batterij. Eventueel kun je het toestel ook draadloos opladen. De Edge 30 Ultra komt met Android 12 en kan drie Android-versie updates verwachten. Daarnaast belooft het merk ook vier jaar aan beveiligingsupdates. Een prima updatebelofte voor dit toestel.

In de interface zijn tal van verbeteringen doorgevoerd. Zo kun je Edge Lights gebruiken, waarmee de doorlopende schermranden oplichten bij nieuwe meldingen. Verder is er het nieuwe eigen Rookery lettertype, meer kleuropties en kun je door twee keer op de achterkant van het toestel te tikken, een eigen gekozen applicatie openen. Ideaal. Ook kun je bijvoorbeeld schudden met het toestel en daarmee de zaklamp inschakelen. Tevens is er het Ready For platform waarmee je de telefoon kunt verbinden met je computer en zo bestanden uit kunt wisselen, en als het ware je telefoon kunt projecteren op het grote scherm.

Motorola Edge 30 Fusion

Dan is er ook nog de Motorola Edge 30 Fusion, die een stapje lager staat dan de Ultra. Echter betekent dat niet dat je alles moet missen, want de telefoon is van alle gemakken voorzien. Dit betekent een OLED-scherm met een grootte van 6,55 inch. Er is de snelle Snapdragon 888+ chipset, 12GB RAM en een 4400 mAh batterij. Deze accu kun je snel opladen en wel met een kracht van 68W. Ook het draadloos laden is mogelijk met een kracht van 15W.

Motorola geeft de Fusion twee Android OS-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Er is een triple-camera met 50 megapixel hoofdlens en ook is de camera van alle gemakken voorzien met fijne tools van Motorola.

Motorola Edge 30 Neo

Een kleurrijk model vol mogelijkheden is de Motorola Edge 30 Neo. Hiervoor wordt samengewerkt met Pantone, een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert. Ieder jaar is er een ‘Kleur van het jaar’. Dit jaar is dat de kleur Very Peri, een paarse kleur. Leuk aan de Neo-serie is dat de speciale kleuren als label op het toestel zijn te vinden. De Neo is een gunstig geprijsde smartphone welke van de nodige functies is voorzien.

De smartphone is voorzien van een 6,28 inch pOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Deze biedt een Full-HD+ resolutie. Er is een dubbele camera met een 64 megapixel hoofdlens en een groothoeklens met een resolutie van 13 megapixel. Om de cameramodule zit een ring die licht kan geven bij nieuwe meldingen. Ook de nieuwe interface is op de Edge 30 Neo te vinden en er is een 4020 mAh batterij. Deze kun je eveneens snel opladen, met een kracht van 68W.

Je kunt de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo aanschaffen bij de volgende winkels: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Motorola Edge 30 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 898,00 euro

Motorola Edge 30 Fusion Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 594,00 euro