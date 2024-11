Motorola voegt meer toestellen toe aan Android 15-plannen

Door Motorola worden meer toestellen toegevoegd aan het lijstje voor de Android 15-update. Eerder verscheen al een overzicht; nu is er goed nieuws voor andere modellen, waaronder de Motorola Edge 30 Ultra.

Meer Motorola’s krijgen Android 15

Meer toestellen van Motorola zullen bijgewerkt gaan worden met een update naar Android 15. Het is onbekend wanneer de fabrikant start met het uitrollen van de nieuwe Android-versie. In het overzicht dat gedeeld werd, zagen we 22 toestellen die in de rij staan voor het ontvangen van de Android 15 update.

Met de nieuwe informatie worden zeven toestellen toegevoegd. Hierdoor komt het totaal aantal toestellen dat een update krijgt uit op 29. Onder andere de Edge 40-modellen kunnen deze update verwachten en opvallend is ook dat de Motorola Edge 30 Ultra de update zal krijgen.

De informatie hierover is gevonden op de support-pagina’s van Motorola. Het gaat om de volgende modellen die genoemd worden. Niet alle toestellen zijn beschikbaar in Nederland.