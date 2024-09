Motorola presenteert Moto G75 met zes jaar updates

Zes jaar lang updates, dat krijgt de nieuwe Motorola Moto G75. De nieuwe 5G smartphone is officieel aangekondigd. De telefoon krijgt een militaire certificatie en is water- en stofbestendig.

Moto G75 aangekondigd

De Moto G-serie wordt uitgebreid met de Moto G75. De nieuwe smartphone uit de reeks krijgt een IP68 certificatie, wat aangeeft dat de smartphone stof- en waterdicht is. Daarbij is het de eerste Moto G-smartphone met een militaire certificering. Hierdoor moet het toestel bestand zijn tegen valpartijen tot 1,2 meter hoogte, extreme weersomstandigheden, grote temperatuurverschillen en drukveranderingen. Dankzij een speciale technologie kan het scherm ook bedient worden als het nat is. Dit zagen we eerder bijvoorbeeld bij de OnePlus Nord 4.

De Moto G75 krijgt een 6,78 inch Full-HD+ scherm, stereo-speakers en een 50 megapixel camera. Deze wordt bijgestaan door een 8MP groothoeklens en een macrolens. Selfies maak je met de 16 megapixel front-camera. Aan boord vind je de Snapdragon 6 Gen 3 chopper, samen met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Motorola heeft het toestel verder voorzien van een 5000 mAh batterij met 30W laadondersteuning.

Erg opvallend is het riante updatebeleid van de smartphone. Motorola geeft de Moto G75 namelijk maar liefst 5 jaar Androidversie-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De prijs van de G75 komt uit op 299,99 euro. De smartphone is vanaf eind oktober verkrijgbaar in Nederland.