Motorola Razr 50-familie aangekondigd: AI en grotere schermen

De nieuwe foldables van Motorola zijn officieel gepresenteerd. De fabrikant komt met de Razr 50 en de Razr 50 Ultra. Beide toestellen komen naar ons land.

Motorola Razr 50 aangekondigd

We kunnen twee vouwbare smartphones toevoegen aan het portfolio van Motorola. Het telefoonmerk presenteert de Razr 50 en de Razr 50 Ultra, twee stijlvolle smartphones die gelijk ook een stuk slimmer zijn. De Gemini app, de AI-tool van Google, en Google Foto’s kun je direct gebruiken, zelfs op het externe beeldscherm. Nieuwe kleuren, materialen, een verbeterde herontworpen Hello UX-skin en een lange batterijduur moeten redenen zijn om te gaan voor de nieuwe Razr 50-serie.

Via het 4,0 inch externe scherm van de Razr 50 Ultra en het 3,6 inch grote externe display van de Razr 50 kun je bijvoorbeeld met dank aan Gemini, direct een roadtrip plannen, recepten opvragen of aan de slag met andere AI-functionaliteit. Gebruikers krijgen drie maanden gratis toegang tot de premium-functies in de AI-tool, met dank aan Gemini Advanced. Met Google Foto’s op het externe scherm kun je direct je foto’s bekijken, verwijderen of delen. Ook biedt het externe scherm een Spotify paneel om snel je muziek te bedienen.

Voor het externe scherm heeft Motorola ook nog gewerkt aan verschillende wijzerplaten. Middels Style Sync kan het ontwerp aangepast worden aan je stijl, en met Magic Canvas kan middels AI een wallpaper geknutseld worden. Het vernieuwde scharnier moet ervoor zorgen dat het toestel met één hand gemakkelijk te openen of sluiten is.

De camera’s van de Razr 50 en de Razr 50 Ultra bieden meer AI-functies en moeten voor nog betere beelden zorgen.

Razr 50

De Motorola Razr 50 is voorzien van een MediaTek Dimensity 7300X processor, biedt 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslag. Er is een 6,9 inch Full-HD+ 120Hz beeldscherm intern en je kunt kiezen uit de kleuren grijs, zand en oranje. De camera van het toestel is een 50 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoek en een 32 megapixel front-camera. Motorola voorziet de Razr 50 van een 4200 mAh batterij met 30W lader die meegeleverd wordt. Ook kun je de Razr 50 met 15W draadloos opladen.

Razr 50 Ultra

Bij de Motorola Razr 50 Ulta krijg je een toestel met een Snapdragon 8S Gen 3 processor, 12GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 512GB. Ook hier zien we een 6,9 inch Full-HD+ AMOLED-paneel. Navy Blazer, Dill Green, Peach Fuzz en Peacock Pink zijn de kleuren waarin je de Motorola Razr 50 Ultra kunt kopen. De smartphone krijgt een 4000 mAh batterij met 45W laadsnelheid. Er zijn twee 50MP lenzen, één als hoofdcamera en één als groothoeklens. Selfies kun je maken met de 32 megapixel front-camera.

Moto Tag

Tot slot is er nog een nieuwe gadget van Motorola aangekondigd. Het is de Moto Tag. Deze kun je bevestigen aan bijvoorbeeld je sleutelbos of in je portemonnee stoppen. De locatie van de tag, en dus je belangrijke bezittingen, kun je terugvinden via het Google Find my Device netwerk. De prijs komt uit op 49,99 euro per stuk, vier voor 139,99 euro. Samsung heeft een vergelijkbare gadget, de SmartTag 2, Apple de AirTag.

Beschikbaarheid en prijs

Motorola brengt de Razr 50 uit voor een bedrag van 899,99 euro. Deze is vanaf 1 juli verkrijgbaar. De Razr 50 Ultra kost 1199,99 euro en is direct te bestellen. Je kunt hiervoor terecht bij Coolblue.