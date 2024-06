Motorola Razr 50 en Razr 50 Ultra verschijnen in foto en video

Samsung is niet de enige fabrikant die dit jaar nieuwe foldables uitbrengt. Motorola staat ook in de startblokken met de nieuwe Razr 50 en Razr 50 Ultra. De nieuwe smartphone verscheen van de week in een teaser, nu zien we hem in uitgelekte foto’s.

Razr 50 Ultra in beelden

Een uitgelekte video is verschenen van Motorola, nadat van de week al een teaser verscheen. Het is een promotievideo van de Motorola Razr 50 Ultra, die ook wel Motorola Razr+ 2024 genoemd, maar zal naar verwachting hier verschijnen onder de eerste naam. De nieuwe telefoon krijgt een IPX8 certificering tegen stof en waterdichtheid. De waterdichtheid komt hiermee uit op een meter diepte. Verder zal Motorola werken aan AI-functionaliteit voor extra mogelijkheden. Behalve dat het toestel een 50 megapixel telelens krijgt met 2x zoom, is er verder niets bekend over de technische eigenschappen.

flip the script pic.twitter.com/MBI8YQj229 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) June 19, 2024

De Motorola Razr 50 komt ook al voorbij. Foto’s laten het nieuwe toestel zien, waarbij het scherm aan de buitenkant groter is dan voorheen. Dit lag al in de lijn der verwachting.