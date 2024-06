Motorola publiceert teaser voor nieuwe Razr 50-foldable

Motorola komt later deze maand met de aankondiging van een nieuwe foldable smartphone. Het merk komt met een nieuwe Razr 50, zo is de verwachting. Een teaser geeft alvast een eerste glimp van het toestel.

Razr 50 in teaser

Een nieuwe teaser is verschenen van Motorola. De fabrikant deelt een video van de nieuwe foldable. Deze smartphone zou de naam Razr 50 meekrijgen. In de teaser zien we twee toestellen, maar het is niet bekend of het merk daadwerkelijk twee verschillende toestellen aankondigt, of dat het om verschillende kleuren gaat. Echter gaan er al een tijdje geruchten rond over een Razr 50 en een Razr 50 Ultra.

De nieuwe Razr 50-modellen van Motorola zouden volgens de geruchten een groter extern beeldscherm krijgen. Deze zou bij de Razr 50 uitkomen op een 3,63 inch OLED-scherm, waar dit bij het huidige model een 1,5 inch beeldscherm is. Bij de Motorola Razr 50 Ultra zou een 4,0 inch extern scherm geplaatst zijn, wat een stijging zou zijn van 0,4 procent.

De teaser laat zien dat we de aankondiging van de nieuwe Motorola op 25 juni kunnen verwachten.