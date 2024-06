Samsung Galaxy Z Fold 6 specificaties uitgelekt: dit kunnen we verwachten

Samsung komt al vaak in het nieuws met de Samsung Galaxy Z Fold 6. Nu is dat niet anders, want berichten over de specificaties gaan rond. Welke eigenschappen krijgt de Galaxy Z Fold 6 mee?

Galaxy Z Fold 6 uitgelekt

In aanloop naar de verwachte lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 6 op 10 juli, zijn de volledige specificaties van deze opvouwbare telefoon online gelekt. Deze onthullingen geven ons een uitgebreid beeld van wat we van de nieuwe Fold kunnen verwachten.

Het scherm

De Galaxy Z Fold 6 zal aan de buitenkant een 6,3-inch dynamisch AMOLED 2x-scherm bevatten met een verversingssnelheid van 120 Hz en een resolutie van 2376 x 968. Intern bevindt zich een groter 7,6-inch paneel met een resolutie van 2160 x 1865. Deze schermspecificaties zijn vergelijkbaar met die van de Galaxy Fold 5, met een kleine verbetering in de breedte van zowel het buiten- als binnenscherm.

Binnenin zal de Galaxy Z Fold 6 worden aangedreven door een op maat gemaakte Snapdragon 8 Gen 3 SoC, specifiek ontwikkeld voor Galaxy-apparaten. Deze krachtige chip wordt ondersteund door 12 GB RAM en biedt opslagopties van 256 GB, 512 GB en 1 TB. Dit markeert een belangrijke stap in de Galaxy AI-integratie, waarbij Samsung sterk inzet op AI-functionaliteiten.

Samsung Fold6 Dummy pic.twitter.com/fwtLyXyG3i — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 14, 2024

Camera’s en batterij

De camera-opstelling van de Fold 6 lijkt oppervlakkig gezien hetzelfde als die van zijn voorganger. Het beschikt over een 50 MP hoofdcamera, een 12 MP ultrabrede lens en een 10 MP telelens. Hoewel de precieze sensormodellen niet gespecificeerd zijn, suggereert dit dat Samsung mogelijk dezelfde sensoren als vorig jaar heeft gebruikt.

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 6 voorzien van een 4.400 mAh-batterij, dezelfde capaciteit als de Fold 5. Hoewel dit niet noodzakelijk een nadeel is, zou een grotere batterij welkom zijn geweest voor een apparaat dat gericht is op productiviteit.

Prijs

De Galaxy Z Fold 6 zal naar verwachting debuteren voor een prijs van $1.899 voor de basisopslagvariant. De modellen met 512GB en 1TB opslag kosten respectievelijk $2.019 en $2.259. Dit betekent een prijsstijging van $100 ten opzichte van de vorige generatie.

Gebaseerd op de gelekte specificaties lijkt de Galaxy Z Fold 6 een marginale verbetering te bieden ten opzichte van zijn voorganger. Hoewel de kleine verbeteringen in schermbreedte en de krachtige nieuwe processor aantrekkelijk zijn, us het afwachten of dit voldoende is om gebruikers te overtuigen van een upgrade, gezien de hogere kosten.

Onderstaande video laat een dummy zien van de nieuwe Fold 6.