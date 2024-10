Motorola: deze toestellen maken kans op Android 15 update

Er is een overzicht verschenen over de Android 15 update voor toestellen van Motorola. De fabrikant zal naar verluidt 22 toestellen bijwerken met de update naar Android 15.

Android 15 voor Motorola

Naar verwachting laat de update naar Android 15 nog even op zich wachten bij Motorola. Google zelf heeft namelijk de update nog niet eens klaargezet voor de Pixel-modellen. De site Ytechb deelt nu een overzicht met de toestellen van Motorola die de update naar Android 15 zullen krijgen. Deze informatie zou opgemerkt zijn tijdens het doorspitten van de supportpagina’s van de fabrikant. Naast de meer high-end toestellen, zien we ook een reeks Moto G-serie modellen.

Het is niet bekend of de lijst helemaal compleet is. We verwachten daarover in de komende tijd nog informatie over vanuit Motorola zelf. Voor nu moeten we het doen met deze informatie. Als die informatie juist is, dan kunnen de volgende 22 Motorola-toestellen de update naar Android 15 verwachten. Onbekend is wanneer deze update dan zal verschijnen. Niet alle modellen zijn (breed) beschikbaar in ons land.

Motorola Razr 40

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

ThinkPhone van Motorola