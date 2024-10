Nothing rolt Android 15 met Nothing OS 3.0 Beta uit: eerste voorproefje

De eerste smartphone van Nothing wordt door de fabrikant bijgewerkt met een bèta-update. Het gaat om de Nothing Phone 2a die geüpdatet wordt naar Android 15 met de nieuwe OxygenOS 3.0 skin.

Nothing rolt eerste Android 15 bèta uit

Nothing is druk bezig met het optimaliseren van de Android 15 update voor haar toestellen. De eerste stap wordt nu gezet. Het bedrijf heeft voor de Nothing Phone 2a de Android 15 bèta uitgebracht, samen met de Nothing OS 3.0 skin. Dit is de nieuwe laag die over Android 15 komt te liggen. Hier kregen we eerder al een voorproefje van.

Foto’s via Androidfaithful

Nothing levert een nieuw ontwerp voor de notificaties en de snelle instellingen. Het splitst de twee onderdelen in een apart scherm. Samsung zal dit ook zo toepassen in One UI 7. We kennen dit al van de Apple iPhone. Nothing heeft ook gewerkt aan een vernieuwd menu met instellingen.

Je hebt verder de mogelijkheid om het lettertype te veranderen. Gebruikers krijgen in Nothing OS 3.0 ook meer personaliseringsopties voor het vergrendelscherm. Op het vergrendelscherm kun je ook widgets plaatsen. Verder kunnen apps automatisch in mappen gecategoriseerd worden en zijn er verschillende verbeteringen voor de camera.

Changelog

De changelog met wijzigingen die Nothing deelt, is als volgt;

Verbeterd vergrendelscherm : Na de update vindt u een nieuwe vergrendelschermaanpassingspagina die kan worden geactiveerd door lang op het vergrendelscherm te drukken, gecombineerd met “geüpgradede” wijzerplaten. Bovendien zouden gebruikers met uitgebreide widgetruimte meer widgets op hun vergrendelscherm moeten kunnen plaatsen.

Slimme lade : categoriseert uw apps automatisch in mappen en biedt de mogelijkheid om uw favoriete apps vast te pinnen voor snelle toegang.

Snelle instellingen : De snelle instellingen bieden nu een “geoptimaliseerde” bewerkingservaring, waarmee u in principe pictogrammen kunt verplaatsen. Bovendien zou de update een verbeterd widgetbibliotheekontwerp moeten bieden, gecombineerd met visuele upgrades in Instellingen, “inclusief betere netwerk- en internet- en Bluetooth-opties.”

Verbeteringen aan de camera : gebruikers profiteren van een snellere camerastartsnelheid, een kortere verwerkingstijd voor HDR-scènes, geoptimaliseerde portreteffecten en verbeterde fotografie bij weinig licht, gecombineerd met een verbeterde weergave van de zoomschuifregelaar.

Verbeterde pop-upweergave : de update biedt een flexibelere pop-upweergave die u opnieuw kunt positioneren, van formaat kunt veranderen en kunt vastzetten.

Wil je met de bèta van Android 15 aan de slag op de Nothing Phone 2a? Je kunt deze stappen volgen bij de fabrikant zelf, om bèta te downloaden. In november zal de update ook beschikbaar komen voor de Nothing Phone 2, in december voor andere modellen zoals de Nothing Phone 1 en ook de CMF Phone 1.