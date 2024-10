Samsung’s One UI 7 te zien in hands-on video

Samsung werkt achter de schermen aan de update naar One UI 7. De nieuwe skin zal over Android 15 komen te liggen. Nu zien we een video waarin we de update terugzien.

One UI 7 in hands-on video

Gebruikers van een Samsung Galaxy-toestel zullen waarschijnlijk langer moeten wachten totdat de update beschikbaar is, zo schreven we vrijdag. Toch valt er al het één en ander over te melden. De smartphonefabrikant heeft One UI 7 al laten zien op de ontwikkelaarsconferentie.

De collega’s van Sammobile hebben een video gedeeld van de nieuwe skin die over Android 15 zal komen te liggen. We zien verschillende aspecten van de software. Ook de camera-app van One UI 7 zal er anders uit komen te zien, en dat wordt eveneens getoond in de video. Net als het multitask-venster en verschillende andere onderdelen. Eerder verscheen al de One UI 7 changelog.

Je kunt de video’s hieronder bekijken.

Sommige onderdelen worden apart uitgelicht in onderstaande video’s.